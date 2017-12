Schlank ins neue Jahr: Moderne & leichtgewichtige Enterprise-Architekturen mit Java

Monolithische Mehrschichtarchitekturen scheinen ihre besten Tage hinter sich zu haben. Heute muss alles „micro“, „loosely coupled“ und „highly flexible“ sein. Ach ja, „resilient“ nicht zu vergessen! In seiner Session von der JAX 2017 erklärt Lars Röwekamp, mit welchen Best Practices und Patterns man die Herausforderungen moderner Enterprise-Architekturen meistert.

Was genau bedeutet der Paradigmenwechsel hin zu leichtgewichtigeren Architekturen eigentlich für Entwickler/Architekten? Braucht es denn wirklich neue Architekturen? Und wenn ja, welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Wie sieht überhaupt ein möglicher Migrationspfad aus, wenn man nicht das Glück hat, auf der grünen Wiese starten zu dürfen? Fragen über Fragen. Die zugehörigen Antworten auf dem Weg in eine leichtgewichtige(re) Zukunft gibt es in der Session.

