Ist der Enterprise-Java-Architekt eine aussterbende Gattung!?

In seiner Session von der W-JAX 2016 modelliert Jens Schumann von der open knowledge GmbH den modernen Enterprise-Java-Architekten in Zeiten sich auflösender zentralistischer Strukturen.

Herzlich willkommen im Elfenbeinturm! Hier können Sie noch sehen, wie Software- und Systemarchitekturen am Reißbrett entworfen werden. Am Reißbrett? Wirklich? Hatten wir diese Zeit nicht hinter uns gelassen, schon vor vielen Jahren? Sind wir nicht in einer Zeit angekommen, in der agile und eher fachlich orientierte Teams Technologie einfach nutzt? Gänzlich ohne eigene Frameworks und Abstraktionen? Scheinbar nicht – wie viele Unternehmen und damit verbundene Organisationsstrukturen immer noch beweisen. Es wird Zeit, diese historischen Monster endlich in den Ruhestand zu schicken und der Rolle des Enterprise-Architekten ein neues Aufgabenspektrum anzuvertrauen, sodass technologisches Momentum zugelassen und dennoch Wildwuchs vermieden wird.

Der Enterprise-Java-Architekt – eine aussterbende Gattung!? from JAX TV on Vimeo.