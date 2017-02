Mit Jenkins 2.0 ist der Nachfolger des weit verbreiteten Build-Servers verfügbar. Diese Version lockt unter anderem mit dem Versprechen, besonders für den Einsatz in einem Continuous-Delivery-Umfeld geeignet zu sein. Ob dieses Versprechen tatsächlich eingehalten werden kann und welche anderen Dinge bei einem Umstieg zu beachten sind, erklärt Halil-Cem Gürsoy im Detail in dieser Session. Auch das Thema Stabilität und die Unterstützung von Docker-Containern spielen eine zentrale Rolle.

Erste Schritte mit Jenkins 2.0 from JAX TV on Vimeo.

Dr. Halil-Cem Gürsoy ist Principal Software Architect bei der adesso AG in Dortmund. Sein Fokus liegt auf verteilten Java-Applikationen, wobei er zugeben muss, im letzten Jahr mehr Zeilen produktiven Infrastrukturcode in Python, Ruby und Golang implementiert zu haben. Zudem liegt sein Schwerpunkt bei den Herausforderungen der Persistenz in solchen verteilten Applikationen.