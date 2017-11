EE4J und die Suche nach einem geeigneten Namen für Java EE

Java EE ist bei Eclipse angekommen. Spätestens seit der EclipseCon Europe 2017 ist klar, dass die Zukunft der Enterprise Edition von Java unter dem Dach der Open-Source-Foundation stattfinden wird – unterstützt von namhaften Firmen wie Red Hat und IBM, aber auch von Oracle selbst.

Eines scheint dabei aber ebenfalls sicher zu sein: Java EE als Name ist, bedingt durch die Tatsache, dass der Name nach wie vor von Oracle geschützt ist. Außerdem ist es auch nicht unbedingt ein Name, der für den Open-Source-Gedanken steht, da er nach wie vor im Gedanken der Nutzer fest mit Oracle verbunden ist. Was also gebraucht wird ist ein Markenname, wie Wayne Beaton auf GitHub schreibt:

We need a new brand name for the set of specifications that will be created by the new community process. This brand name will also become a certification mark in the industry for compatible, independent implementations. The open source projects that fall under the Eclipse EE4J top level project will be one such implementation. In short, we need a new name to replace „Java EE“.

–Wayne Beaton