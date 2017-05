Eclipse Weekly: Kura 3, Open IoT Testbeds & der Eclipse Oxygen Splash Screen

Eclipse Oxygen ist nur noch rund sieben Wochen entfernt und endlich gibt es den finalen Splash Screen zu bewundern. Wie Kat Hirsch im Bug 503070 verkündete, wird der Splash Screen wie folgt aussehen:

Für alle, die den Splash Screen oder seine Einzelteile zu Promotionszwecken nutzen möchte, kann sich die Bilddatei und ihre Einzelteile im oben verlinkten Bugreport herunterladen. Genaue Informationen zu den Nutzungsbedingungen gibt es dort, zusammengestellt von Ian Skerrett, ebenfalls.

Das Open Source Framework Eclipse Kura, das für die Erstellung von IoT-Gateways entwickelt wurde, hat vor wenigen Tagen einen neuen Meilenstein erreicht. Mit Eclipse Kura 3.0 wurden einige Features hinzugefügt, die den Prozess der Verbindung von IoT-Endgeräten mit IoT-Gateways und IoT-Cloud-Services deutlich erleichtern sollen. Das sogenannte Edge Computing stellt nacch wie vor eine große Herausforderung dar und dank der neuen Funktionen könnte es für Entwickler zukünftig leichter werden, diese zu meistern.

Besonders die Interoperabilität, die Konnektivität und die Hardware-Integration sind jene Bereiche, die das aktuelle Update auf Kura 3 abdecken soll. Um dies zu gewährleisten wurde unter anderem ein neues Modell eingeführt, das die Kommunikation zwischen den Geräten und dem Gateway vereinfacht. Dieses verkapselt verschiedene Protokolle wie Modbus und OPC-UA und erstellt dann ein digitales Image eines Geräts, das dann einfach mit dem Gateway und der Cloud verbunden werden kann.

Mit an Bord ist auch Kura Wires, ein neues modulares und visuelles Tool zum Programmieren von Datenströmen. Kura Wires erlaubt es dem Nutzer, die Datenerfassung und das Processing von Pipelines durch einfaches Herauspicken von Komponenten aus einer Palette und deren anschließender Verknüpfung zu definieren. Neue Komponenten können hierbei über den Eclipse IoT Kura Market bezogen werden.

The release of Kura 3.0 and the first milestone release of Kapua mark an important step in the evolution of the technology and tools available to the Eclipse open standards community for the development of their IoT projects. Eurotech is pleased that its ongoing investment in those projects, together with the collaboration among its ecosystem of partners, continues to provide the community with a simpler, more flexible framework for the development of Industrial IoT solutions.

–Marco Carrer, CTO der Eurotech Group