Eclipse Weekly: Java EE wird Eclipse-Projekt, IBM ♥ Eclipse & Interview mit Rich Sharples

Hier auf JAXenter hatten wir (das heißt insb. der Autor dieser Zeilen) nie auch nur den geringsten Zweifel daran, dass ein Open Source Java EE ins Eclipse-Ökosystem gehört. In den letzten Monaten haben wir die Geschehnisse rund um Java EE genauestens im Auge behalten: Angefangen beim Aufschrei der Community im letzten Jahr, der in der Gründung der Java EE Guardians gipfelte, bis hin zu den Spezifikationen der kommenden Version Java EE 8 und dem damit verbundenen Community Process.

Während von offizieller Seite in Person von David Delabassee (Oracle), darauf hingewiesen wurde, dass die Eclipse Foundation viel Erfahrung mit Java-EE-verwandten Technologien habe und daher die richtige Wahl sei, um Java EE voran zu treiben, sieht die Community von JAXenter das Ganze ein wenig differenzierter. Unsere Leser hätten es lieber gesehen, wäre Java EE im Ökosystem der Apache Foundation untergekommen, wie das bereits mit Oracles NetBeans IDE geschehen ist.

Oracle arbeitet bei der Umsetzung des Umzuges eng mit IBM und Red Hat zusammen, beide Unternehmen sind bekanntlich sehr aktiv in der Eclipse Community, Red Hat neuerdings sogar noch etwas mehr als das Urgestein IBM (JAXenter berichtete). Oracle, auch das sagt Delabbassee in seinem Blogpost deutlich, wird sich allerdings nicht komplett aus dem Projekt zurückziehen.

Was nun zunächst ansteht, ist aus Sicht Oracles natürlich die Neulizensierung der existierenden Java-EE- und GlassFish-Technologien, inklusive Referenzimplementierungen (RIs), Technology Compatibility Kits (TCKs) und den damit verbundenen Projektdokumentationen sowie deren Übergabe an die Eclipse Foundation. In der Foundation selbst geht es dann unter anderem um eine Branding-Strategie – und hier wird es nun hochinteressant.

Fakt ist nämlich, dass der Name Java EE offenbar nicht Teil des Open-Source-Plans von Oracle ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Definition eines Prozesses, durch den sich existierende Spezifikationen weiterentwickeln sowie erweitern lassen und neue Spezifikationen in die Plattform integriert werden können. Mittlerweile ist Java EE auf GitHub zu finden, was einen guten Start und eine solide Basis für die nächsten Schritte darstellt.

Wir wünschen den Communities von Java EE und Eclipse viel Erfolg bei der Weiterentwicklung von Java EE und damit einer der am weitesten verbreiteten Technologien in der Enterprise-Welt. Oder, um Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation, zu zitieren:

Java EE has been at the center of enterprise computing for almost twenty years. As enterprises move to a more cloud-centric model, it is clear that Java EE requires a more rapid pace of innovation. The open source model has been shown time and again to be the most successful way to innovate in today’s world. The Eclipse Foundation is focused on enabling open collaboration among individuals, small companies, enterprises, and the largest vendors. The Eclipse MicroProfile project is, we believe, an excellent example of the developer community led style of collaboration we support. We look forward to supporting the Java EE community as it creates the platform for the next twenty years of business applications.