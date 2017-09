Eclipse Weekly: Eclipse Public Licence 2.0, Probleme des Windows Themes & Red Hat größer als IBM

Alles frisch macht der Herbst: Das Board of Directors der Eclipse Foundation und die Open Source Initivative (OSI) haben der neuen Eclipse Public Licence zugestimmt. Zwei Jahre lang hatten Mitglieder der Community mit den Verantwortlichen der Foundation an der neuen Lizenz gearbeitet, die nun endlich die leicht veraltete EPL v1 ersetzt.

Wie bereits in vergangenen Ausgaben berichtet, soll die EPL v2 die Nutzung der Lizenz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika vereinfachen. Um dies zu gewährleisten, wurde die Referenz zum Gesetz des amerikanischen Bundesstaates New York entfernt. Die neue Lizenz ist zudem deutlich kompatibler mit anderen Open-Source-Lizenzen, insbesondere der GPL v2/v3, die dies mit der EPL v1 eher nicht waren. Die Folge dieser Inkompatibilität war es, dass eine Kombination von EPL- und GPL-Quelltext nur sehr schwer möglich war. Mit der neuen Eclipse Public Licence können Entwickler gleich zu Beginn ihrer Eclipse-Karriere festlegen, ob das Projekt mit GPL kompatibel sein soll.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Anpassung der Lizenz für Script-Sprachen wie JavaScript. Sie definiert nun eindeutig, was als Source Code gilt und stellt sicher, dass sämtliche Quellen immer unter der EPL v2 verfügbar sein müssen. Grundsätzlich wurde eine Modernisierung der Sprache und der Definitionen vorgenommen und die Lizenz wurde auf sämtliches Material ausgedehnt, das sich für ein Copyright eignet. Bislang galt die EPL v1 nämlich lediglich für Code und Dokumentation.

The new EPL v2 license was a tremendous community effort so I would like to thank everyone in the Eclipse community and the open source legal community who participated in the process. We believe the new EPL v2 license is an excellent license that protects the rights of contributors and communities but at the same time promotes widespread commercial adoption of open source technology. We look forward to having this as the new default license for Eclipse Foundation projects, and hope to see widespread adoption by other projects and communities as well.

— Mike Milinkovich