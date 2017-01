Eclipse Weekly: Das neue Projekt Eclipse Diversity, Andmore 0.5.1 & das Eclipse IoT Greenhouse

Die Eclipse Foundation ist die Heimat von einer Community, deren Mitgliederzahl im Millionenbereich liegt, und über 200 Projekten sowie Working Groups aus der ganzen Welt. Jedes Projekt für sich ist einzigartig und innovativ, wie Thea Aldrich ganz richtig auf ihrem Blog schreibt. Nun gibt es ein neues Projekt und mit diesem zeigt die Eclipse Foundation, dass Innovation und Fortschritt nicht immer zwangsläufig aus Sourcecode bestehen muss.

Beim Projekt Eclipse Diversity wird es also nicht um ein gemeinschaftliches Softwareprojekt gehen, sondern darum, die Diversität innerhalb der Eclipse Community und der Open-Source-Welt zu vergrößern. Thea Aldrich wurde für diesen Zweck mit der Leitung der Bemühungen Seitens der Foundation beauftragt:

I am incredibly honored to introduce myself as the coordinator of diversity and inclusion efforts at the Eclipse Foundation. Over the next few months myself, my colleagues and our community will be working together to develop and deploy impact driven initiatives aimed at ensuring the Eclipse Foundation ecosystem is as place where people from all walks of life and all aspects of software development feel respected, valued and included in our community.

– Thea Aldrich