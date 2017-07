Eclipse Weekly: Interview mit Scott Lewis (ECF Project Lead) & erster Ausblick auf Orion 15

Eclipse Oxygen bringt, wie wir bereits ausführlich berichtet haben, etliche neue Features für die Plattform, die Java Development Tools und andere Standardkomponenten. Aber auch die einzelnen Projekte, die sich am Release Train beteiligt haben, warten zum Teil mit interessanten neuen Features auf. Wir haben uns mit Scott Lewis, Project Lead des Eclipse Communication Frameworks (ECF), über die aktuellen Entwicklungen beim ECF, seine Lieblingsprojekte und die Zukunft der Entwicklungsumgebungen unterhalten.



Scott Lewis: Mein Projekt ist das Eclipse Communication Framework. Das ECF hat eine Implementierung der OSGi Remote Services, also einem transportunabhängigen Remote Procedure Call (RPC) der auf OSGi-Services basiert.

JAXenter: Welche anderen Projekte haben dich in diesem Jahr fasziniert und warum?

Scott Lewis: Besonders interessiert hat mich in diesem Jahr das Projekt Eclipse January, da ich dessen Funktionen in Verbindung mit dem ECF für Edge-Analysen verwende.

JAXenter: Der Name des nächsten Simultaneous Release wird Eclipse Photon sein. Hast du schon irgendwelche Pläne in Bezug auf dein Projekt für Eclipse Photon?

Scott Lewis: Hoffentlich gelingt es uns, ein wenig der Arbeit in das Projekt einzubauen, die wir auf GitHub aktuell durchführen. Unser Repository und alle Informationen über den aktuellen Stand der Dinge können auf GitHub gefunden werden.

JAXenter: Wie wird die Zukunft der klassischen IDE aussehen? Werden neue Technologien Entwickler von IDEs zu einem kompletten Redesign zwingen?

Scott Lewis: Da bin ich eher skeptisch. Ich denke, dass die existierenden Entwicklungsumgebungen neue oder andere User Interfaces (UIs) präsentieren werden.

JAXenter: Was könnte man an der Eclipse IDE speziell bzw. dem Eclipse-Ökosystem generell verbessern?

Scott Lewis: Eine bessere Integration zwischen den verschiedenen Toolings wäre wünschenswert. Auch eine etwas konsistentere Unterstützung von Seiten der Unternehmen für die Open-Source-Projekte wäre nicht schlecht.

JAXenter: Welche Tools bzw. Technologien haben, Eclipse außer Acht gelassen, in deinen Augen das Potential, die Softwarewelt in der zweiten Hälfte des Jahres aufzurütteln?

Scott Lewis: Das Eclipse Communication Framework natürlich!

is the original project lead for the Eclipse Communication Framework (ECF) open source project. ECF implements the OSGi Remote Service and Remote Service Admin specifications. He has plenty of experience in distributed systems, networked services, messaging/communications APIs, module systems, Java, and Internet of Things technologies. He also has experience as a project lead, responsible for all aspects of ECF from recruiting and mentoring project members, to coordinating work among distributed team members, to maintaining an agile development process and iterative rapid release schedule, to marketing an open source project. He also has extensive experience in both startup and corporate environments, including his own startup, application server companies (BEA Systems, EMC), and research and development organizations (e.g. Intel Architecture Labs, AT&T Bell Labs).