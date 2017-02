Eclipse Weekly: Neues zur Wahl des Board of Directors, Eclipse Che 5.2 und Diversität bei der Foundation

Noch eine Woche, dann beginnt die diesjährige Wahl zum Board of Directors der Eclipse Foundation. Seit 7. Februar stehen die Kandidaten für die jeweils drei Plätze als Committer Member Representative und Sustaining Member Representative fest:

Natürlich sagt eine schlichte Tabelle recht wenig über die jeweiligen Kandidaten aus. Deshalb hat die Eclipse Foundation jedem Kandidaten die Möglichkeit gegeben, sich auf der Web-Seite der Foundation selbst vorzustellen. Die Informations-Steckbriefe der Nominierten haben wir in unserer Tabelle daher unter dem jeweiligen Namen der Kandidatinnen und Kandidaten verlinkt. Dort finden sich allgemeine Informationen zu den Projekten, an denen sie beteiligt sind, und ihrer Person. Außerdem haben die Kandidaten dort die Ziele definiert, die sie im Falle ihrer Wahl durchsetzen wollen.

Das Voting endet am 10. März, alle Daten können auf der entsprechenden Homepage bei der Eclipse Foundation eingesehen werden, dort gibt es auch alle Informationen zum Wahlprozess.

Wir wünschen allen Kandidaten viel Glück bei der Wahl!

Die Gebete von Tracy Miranda wurden, wie wir letzte Woche berichteten, erhört: Die Eclipse Foundation hat Thea Aldrich mit der Aufgabe betraut, Mittel und Wege für mehr Diversität in der Community zu finden. Bereits im Mai letzten Jahres hatte Tracy Miranda von den Kichwa Coders auf einen Mangel an Diversität hingewiesen.

Dass es ein Problem in diesem Bereich zu geben scheint, hat Neil Bartlett in einem Tweet von der EclipseCon im Oktober 2016 gut zusammengefasst:

In ihrem jüngsten Blog-Post attestiert Tracy Miranda der Community, das Problem bereits seit einiger Zeit erkannt zu haben und etwas deswegen tun zu wollen. Gemeinsam mit Alex Schladebeck gibt es bereits seit 2015 von ihrer Seite aus immer wieder Versuche, die Diversität in der Eclipse Community zu erhöhen. Für Tracy Miranda ist das von offizieller Seite gezeigte Commitment zur Diversität ein voller Erfolg und auch ein Grund dafür, sich für einen Sitz im Board of Directors der Eclipse Foundation zu bewerben:

We look forward to working with Thea, the Foundation and community on all these aspects to keep making improvements and bring about a real change. I will continue to do what I can, which includes running for a seat on the Board of Directors. Having this new focus and investment in diversity means we can look forward to bringing open source to a whole new generation of developers.