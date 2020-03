Eclipse, WebAssembly und der digitale Kampf gegen das Virus – Unsere Top-Themen der Woche

Die letzte Woche umfasste ein riesiges Themenspektrum. Ganz vorne dabei: Der Hackathon, der von den großen Tech-Firmen der USA ausgerufen wurde, um den Corona-Virus zu bekämpfen. In der Java-Welt gab es bei uns hingegen einige spannende Interviews, wie zum Beispiel mit Thomas Huber und Christian Deck. In eigener Sache hatten wir auch Großes zu verkünden: unsere neue Webinar-Reihe Devs@Home begann letzte Woche mit gleich zwei Vorträgen.

Nach dem von der Bundesregierung unterstützten Projekt #WirVsVirus gibt es einen weiteren Hackathon, der Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise finden will. Der „COVID-19 Global Hackathon“ wird von Größen wie AWS, Facebook, Microsoft, Slack, TikTok und Twitter unterstützt und wurde auf DevPost.com ausgerufen.

Mit WebAssembly lassen sich Hochsprachen wie Java oder C# in ein neues Binärformat kompilieren, das direkt im Browser ausgeführt werden kann. Zum Entwickeln von Webapplikationen muss somit nicht ausschließlich JavaScript zum Einsatz kommen. Wir haben uns mit Christian Dedek (OIO) und Thomas Huber (Trivadis) über die Vor- und Nachteile sowie den aktuellen Stand von WebAssembly unterhalten.

Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist das Eclipse-2019-12-Release aktiv freigeben und das Release 2020-03 wird fleißig entwickelt. Inzwischen ist das Eclipse-Projekt so aktiv, dass wir in den dreimonatlichen Releases genauso viel Funktionalität finden, wie früher in einem Jahresrelease. Das nehmen wir zum Anlass, zu schauen, was sich in den letzten Releases und im Prozess getan hat.

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Der nächste Live-Talk steht an: Am heutigen Freitag, 11 Uhr, diskutieren die Security-Experten Christian Schneider und Rainer Stropek, wie sich sichere IT-Systeme bauen lassen.

Pünktlich zum Erscheinen von Java 14 haben wir uns mit Tim Riemer, Principal Architect Cookidoo bei Vorwerk, unterhalten. Im Interview erzählt er uns, ob er in der neuen JDK-Version etwas vermisst und welche aktuellen Features für ihn das Highlight sind. Auch der neue Release-Zyklus ist Thema in unserem Gespräch.