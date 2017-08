Eclipse Photon: Erster Meilenstein erblickt das Licht der Welt

Mars, Neon, Oxygen – und nun Eclipse Photon. Kaum ist das diesjährige Simultaneous Release abgeschlossen, arbeiten die Entwickler der Eclipse IDE schon unter Hochdruck an der nächsten Version, Eclipse Photon (4.8). Der erste Meilenstein bringt in erster Linie Neues für die Plattform und die Plattform-Entwickler.

Was 2018 wohl für uns in petto hat, das kann keiner vorhersehen. Eine Sache ist aber mehr als wahrscheinlich: Das Simultaneous Release von Eclipse im Sommer des kommenden Jahres. Die Entwicklungsumgebung erreicht damit Version 4.8, Namenspate waren diesmal die Photonen. Vielleicht ist das ja ein besonderes Omen, immerhin bewegen sich die Partikel mit Lichtgeschwindigkeit. Hoffentlich kein negatives Omen ist die Tatsache, dass es sich bei Eclipse Photon um das 13. Simultaneous Release handeln wird. Doch bedenkt man die Pünktlichkeit und die Kontinuität, mit der die neuen Eclipse-Versionen jedes Jahr herausgegeben werden, schreckt die vermeintliche Unglückszahl „13“ nur wenig.

In unserer Interview-Reihe zum kürzlich veröffentlichten Eclipse Oxygen haben wir Leiter verschiedener Eclipse-Projekte auch gefragt, was für Eclipse 4.8 geplant ist:

Eclipse Photon (4.8) M1

Plattform

Die Usability ist laut Lars Vogel also erneut ein wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste. Der erste Meilenstein von Eclipse Photon zeigt dies ebenfalls deutlich, sind doch gleich zwei der drei neuen Features reine Verbesserungen im Bereich Nutzerfreundlichkeit. Unter anderem werden nun im Dialog Open Resource die Buchstaben bzw. Wörter hervorgehoben, die mit dem Filter übereinstimmen. So kann man gleich sehen, ob das Suchergebnis zu dem passt, was man hatte finden wollen.

Während das obige Feature für alle Nutzer der Eclipse IDE interessant ist, ist eine weitere Verbesserung der Usability ausschließlich für Nutzer des macOS interessant. Bislang war „Monaco“ die Schriftart der Wahl für die Mac-Version von Eclipse bzw. den Text-Editoren der Entwicklungsumgebung. Die Schriftart ist gut lesbar, allerdings hat sie den entscheidenden Nachteil, dass man sie nicht „fetten“ kann. Da viele Code-Editoren allerdings gewisse Schlüsselworte fettgedruckt darstellen, wurde es Zeit, die Schriftart zu wechseln.

Unter Mac wird in Eclipse Photon von Beginn an „Menlo“ als Standardschriftart verwendet, die diesen Nachteil ausgleicht und die Lesbarkeit beim Arbeiten mit Quelltext deutlich verbessern soll – immerhin ist das Lesen des Source Codes eine der Hauptaufgaben des Entwicklers beim Programmieren.

Das dritte und letzte Feature, das die Plattform-Entwickler für den ersten Meilenstein umgesetzt haben, ist die Erweiterung des Menüs für die Einstellungen der Content Types. Hier kann man ab sofort die Zuordnungen von Datei-Arten mit dem entsprechenden Editor einsehen, einstellen und entfernen.

Platform Developers

Für Plattform-Entwickler gibt es im ersten Meilenstein von Eclipse Photon ebenfalls drei Neuerungen. Die erste ist erneut ausschließlich für Mac-User interessant: Man kann nun endlich auch auf einem Apple-Rechner Text.setBackground(Color) nutzen, um die Hintergrundfarbe eines Text-Widgets zu definieren. Das funktionierte unter Windows und GTK bereits.

Wer XULRunner als Rendering Engine für den Browser den Vorzug gibt, der muss stark sein: Eclipse/SWT unterstützt es nicht mehr – auf keiner Plattform. Dafür hat der Generic Editor nun zwei neue Extension Points, um eine Auto-Edit-Strategie ( org.eclipse.jface.text.IAutoEditStrategy ) bzw. einen Reconciler ( org.eclipse.jfache.text.reconciler.IReconciler ) hinzuzufügen. Auto-Edit-Strategien sind für Syntaxregeln interessant, also etwa für das automatische Hinzufügen von Einrückungen oder das automatische Schließen von Klammern. Reconciler werden hingegen für das sogenannte Code Folding oder Spell Checker genutzt.

Weitere Informationen zum ersten Milestone von Eclipse Oxygen gibt es als News and Noteworthy auf der Seite der Eclipse Foundation. Heruntergeladen werden kann Eclipse 4.7 M1 auf der Download-Seite.