Der Release Train für Eclipse Oxygen erreicht fahrplanmäßig den fünften Meilenstein. Die Arbeit an der Usability, die in Eclipse 4.7M4 im Fokus stand, wurde konsequent und flächendeckend weitergeführt. In der Plug-in Entwicklungsumgebung wurde unterdessen der Standard-Editor erweitert und für Plattform-Entwickler gibt es neue APIs.

Update vom 30. Januar 2017Eclipse Oxygen (4.7) M5

Im fünften Milestone von Eclipse Oxygen setzen die Entwickler die im vorherigen Milestone begonnene Verbesserung der Usability nahtlos fort. Insbesondere die Eclipse Plattform wurde um einige Funktionen erweitert, die die Bedienung und die Arbeit mit der Entwicklungsumgebung vereinfachen. Außerdem unterstützt Equinox nun die OSGi R6 Spezifikation für Declarative Services.

Plattform

Auch Milestone Nummer 5 von Eclipse Oxygen (4.7) bringt ein neues Feature für den Quick Access. Über STRG + 3 lässt sich der nützliche Helfer aufrufen, der sich mehr und mehr zum Kernfeature der Eclipse Plattform entwickelt. Ab M5 können sowohl * als auch ? als sogenannte Wildcards verwendet werden, wodurch sich die Suche allgemeiner formulieren lässt.

Die untere Statusleiste lässt sich, ebenfalls über den Quick Access, ab dem aktuellen Build ausblenden. Das Kommando Toggle Statusbar sorgt für mehr Platz in der Entwicklungsumgebung. Natürlich kann diese Funktion auch über das Menü Window |Appearance | Hide (Show) Status Bar angesteuert werden.

Nutzerfreundlichkeit lag auch bei der Überarbeitung der neuen Launch Groups (Teil der Run/Debug-Konfiguration) im Fokus des Plattform-Teams, es soll nun intuitiver zu bedienen sein. Auch neue Möglichkeiten zur Konfiguration sind im neuen Milestone enthalten: Wait for console output (regexp) und Adopt launch if already running. Ersteres ist eine Aktion, die nach dem Start durchgeführt wird und es erlaubt, die Ausführung von Launch-Group-Elementen so lange zu verzögern, bis eine bestimmte Ausgabe in der Konsole des jeweiligen Gruppenelements erscheint. Letzteres erlaubt es zu bestimmen, wie sich eine Gruppe verhält, wenn die vom Launch-Group-Element referenzierte Launch-Konfiguration bereits läuft.

Bei der Auswahl vom Feature Name im Model Editor kann mit STRG + LEERTASTE jetzt der Inhaltsassistent aufgerufen werden. Zudem sind die Elemente, die im Menü Add child vorgeschlagen werden, in einer Liste zusammengefasst, die lediglich erlaubte Elemente beinhaltet.

Java Development Tool

Mit dem JSR 308 wurden sogenannte Type Annotations in Java 8 implementiert. Die Regeln zur Platzierung dieser sind, so die Entwickler der Java Development Tools (JDT) in Eclipse, manchmal ein wenig überraschend. Für den Fall, dass es zu Fehlern kommt, wurde ein neuer Quick Fix in Eclipse eingebaut, der falschplatzierte Type Annotations an die korrekte Stelle verschiebt.

Über das Menü Run ist ein neues Feature mit Namen Toggle Tracepoint zu erreichen. Hierdurch lässt sich ein konditionaler Breakpoint erstellen, der das systrace -Template verwendet, das Klassen- und Methodennamen ausgibt.

Plug-in Development Environment (PDE)

Der allgemeine Editor der Plug-in Entwicklungsumgebung wurde erweitert, sodass man mit ihm Zieldefinitionsdateien ( *.target -Dateien) editieren kann. Auch Syntax-Highlighting für die meistgenutzten Keywords ist darin enthalten sowie Content Assist unter anderem für Tags und deren Attribute.

Erweitert oder implementieren Nutzer ein Interface, das als @noimplement markiert ist, wird dies ab sofort als API-Leak reported. Dies ist notwendig, da das Hinzufügen von einem Field oder einer Method zu einem mit @noimplement markierten Interface einen Client zerstören könnte. Als Breaking Change wird ab Eclipse Oxygen M5 auch das Hinzufügen von einem durch Clients erweiterbaren Field zur Klasse geflaggt.

Hinzu kommen Template-Namen, die ein wenig deskriptiver sind und die Möglichkeit, einen Textfilter beim Auswählen von Plug-ins über die Wizards Export.. | Deployable plug-ins and fragments und Export.. | Deployable features zu benutzen.

Platform Developers

Die Java 8 Standard-Methode Iterable#spliterator() wird ab sofort von org.eclipse.core.runtime.ListenerList überschrieben und stellt die Methoden stream() und parallelStream() zur Verfügung. Das BREE aller Plug-ins, die ListenerList nutzen, muss mindestens JavaSE-1.8 sein, damit sie ordentlich gegen Oxygen und kommende Versionen kompilieren.

Eclipse Oxygen (4.7) M5 bringt außerdem den neuen Konstruktor org.eclipse.jface.text.contentassist.ContentAssistant (boolean asynchronous) und das neue API ContentAssistant#addContentAssistProcessor (IContentAssistProcessor, String) . Mit dem neuen API lassen sich mehrere Prozessoren zu einem Content Assistant direkt hinzufügen.

Eine vollständige Liste der Änderungen in Eclipse 4.7M5 gibt auf der New-and-Noteworthy-Seite, herunterladen kann man sich den neuesten Meilenstein von Eclipse Oxygen auf der Downloadseite von Eclipse.

Update vom 12. Dezember 2016

Eclipse Oxygen (4.7) M4

Der dritte Milestone von Eclipse Oxygen hatte sich weniger mit der Optik und mehr mit dem Tooling an sich beschäftigt. Der in der vergangenen Woche erschienene vierte Meilenstein hat nun wieder zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Plattform erfahren. Im Fokus stand Bei Eclipse 4.7M4 die Anpassung einiger grafischer Schwächen und erneut die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit.

Plattform

Seit einiger Zeit ist der Quick Access (zu erreichen über STRG + 3) die heimliche Allzweckwaffe der Eclipse-Plattform: Zahlreiche neue Features wurden in den letzten Monaten hierfür implementiert. Für den vierten Meilenstein von Eclipse Oxygen wurde die Suchfunktion noch einmal verbessert. Es ist ab sofort möglich, auch nach Teilbeschreibungen zu suchen. Die Suche nach clone repo etwa findet das Kommando Clone a Git Repository. Das verbesserte sogenannte String Matching funktioniert auch in Bezug auf Namen von Kategorien oder innerhalb von Klammern.

Doppelte Elemente werden nun ebenfalls nicht mehr in den Ergebnissen angezeigt. Falls ein Element bereits unter dem Punkt Previous Choices aufgeführt wurde, wird es nicht mehr in anderen Kategorien angezeigt.

Es gibt im Bereich der Eclipse Platform zudem eine neue Möglichkeit für die Startkonfiguration: Die Launch Group. Diese ermöglicht es, verschiedene Startkonfigurationen nacheinander auszuführen und nach jeder einzelnen verschiedene Aktionen zur Durchführung zu definieren. Wählt man keine aus, wird das nächste Gruppenmitglied direkt gestartet. Die Option Wait until terminated startet die nächste Startkonfiguration erst dann, wenn die vorherige geschlossen wurde und mit dem Befehl Delay kann man eine Verzögerung um eine festgelegte Zahl von Sekunden forcieren.

Rein optisch wurde die Progress-Ansicht angepasst, die sich nun, bei Verwendung des Eclipse Dark Themes, farblich nicht mehr unterscheidet. Auch der schlechte Kontrast des Heap Status unter Linux ist nun behoben und die Anzeige endlich lesbar.

Java Development Tools (JDT)

Farblich wurde auch bei den Java Development Tools ein wenig nachgebessert: Die Optik der Javadoc wurde dem allgemeinen Farbschema entsprechend geändert und die Unterstützung für das Dark Theme implementiert. Dadurch wurde die Unstimmigkeit unter Linux, die seit GTK 3.04 herrschte, behoben.

Java-Entwickler konnten bereits seit einiger Zeit von dem automatischen Einfügen von Semikolons an den richtigen Stellen im Code profitieren. Die gleiche Option für das automatische Einfügen von Klammern an den korrekten Stellen im Code ist ab sofort standardmäßig aktiviert.

Plug-in Development Environment (PDE)

Die Plug-in-Entwicklungsumgebung stellt nun eine Option zur Verfügung, mit der sich Features in Hierarchien organisieren lassen. Hierfür wird die Unterstützung von Nested Categories> aus dem Category Definition Editor verwendet. Auch die Nutzung eines Textfilters beim Auswählen von Plug-ins über den Wizard New | Feature Project ist nun möglich.

In den Einstellungen für die Plug-in Entwicklung ( Plug-in Development | General settings for plug-in development ) kann man ab Milestone 4 von Eclipse Oxygen nun spezifizieren, ob Workspace-Plug-ins die Plug-ins der Zielplattform, die die gleiche ID haben, überschreiben sollen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert, kann aber deaktiviert werden. Bei Deaktivierung werden sämtliche Plug-in-Versionen des Workspaces und der Zielplattform genutzt und für die jeweilige ID wird das beste verfügbare Plug-in ausgewählt.

Eine vollständige Liste der Änderungen in Eclipse 4.7M4 gibt auf der New-and-Noteworthy-Seite, herunterladen kann man sich den neuesten Meilenstein von Eclipse Oxygen auf der Downloadseite von Eclipse.

Update vom 31. Oktober 2016

Eclipse Oxygen (4.7) M3

Pünktlich nach Vorgabe des Simultaneous Release Plans erschien am Freitag vergangener Woche der dritte Milestone von Eclipse Oxygen. In diesem Update lag vor allem der Bereich der Plattform-Entwickler im Fokus, für den der Meilenstein neben einem neuen Editor auch Lambdas als Listener im Gepäck hat. Doch auch die User Experience von Eclipse wurde weiter verbessert und für die Java Development Tools und das Plug-in Development Environment gibt es neue Features.

Plattform

Zunächst gibt es gute Nachrichten für Linux-Nutzer; die Liste von externen Browsern, die Eclipse unter Linux erkennt, wurde aktualisiert. Sie umfasst nun:

Firefox (/usr/bin/firefox)

Chrome (/usr/bin/google-chrome)

Chromium (/usr/bin/chromium-browser)

Epiphany/Gnome Web (/usr/bin/epiphany)

Konqueror (/usr/bin/konqueror)

Der Quick Switch Editor, den man per Tastenkürzel STRG + E aufruft, listet alle offenen Editoren auf, auch das Filtern ist mit diesem Kommando möglich. Dies funktioniert ab dem aktuellen Milestone auch, wenn man eine bestimmte Ansicht im Bereich des Editors ausgewählt hat. Mit sogenannten Wildcards kann die Auflistung gefiltert werden, Editoren können Nutzer durch Verwendung von Maus oder Tastatur auswählen.

Zudem kann man sich durch erneutes Betätigen des Kürzels STRG + E durch die Liste bewegen, oder wie bisher die Pfeiltasten hierfür verwenden.

Auch die Kontextmenüs der Plattform wurden weiter verbessert, um die Nutzerfreundlichkeit zu vergrößern. Wer etwa die Beschreibung oder den resource qualified name eines Errors, einer Warnung oder eines Tasks ins Clipboard kopieren möchte, kann dafür nun das neue Kontextmenü Copy Details verwenden. Darin enthalten sind entsprechende Kommandos für die oben genannten Aktionen.

Nutzt man den Project Explorer und Working Sets als Top-Level-Elemente, kann man sich über das Menü Top Level Elements nun auch die Gruppe Other Projects anzeigen lassen. Darin enthalten sind Projekte, die nicht in einem der gerade aktiven Working Sets enthalten sind. Das neue Kontextmenü Recent Filters hat ebenfalls im Project Explorer gehalten: Wie der Name bereits sagt, kann man sich so die zuletzt genutzten Filter anzeigen lassen.

Auch an der Optik der Plattform wurde wieder ein wenig gearbeitet und die Abstände unter der Quick-Access-Box wurden reduziert. Über das Drücken von F2 im Dialog Open Perspective kann man sich außerdem die Beschreibung einer Perspective anzeigen lassen, sofern sie vom entsprechenden Plug-in zur Verfügung gestellt wird.

Java Development Tools (JDT)

Mit dem dritten Milestone wurde ein experimenteller neuer Java-Index in die JDT eingepflegt. Dieser Index ist standardmäßig aktiviert und kann über die Einstellungen abgestellt werden ( Preferences | Java ). Derzeit sollte der neue Index die Arbeit mit den Entwicklungs-Tools nicht beeinflussen, allerdings erhoffen sich die Entwickler der JDT große Verbesserungen der Performance im Bereich Typen-Hierarchien und in Szenarios mit vielen JARs.

Für das Debuggen von verteilten Systemen werden nun Verbindungen von mehreren virtuellen Maschinen vom Remote Java Application “Socket Listen” Type unterstützt. Im entsprechenden Fenster steht eine 0 für unbegrenzte Verbindungen, man kann allerdings auch eine fixe Anzahl festlegen.

Wer Probleme mit dem Hot Code Replace (HCR) hatte oder Code-Veränderungen im Debugging-Ziel verhindern möchte, kann dieses Feature nun deaktivieren.

Plug-in Development Environment (PDE)

Erstellt man eine neue Eclipse-Application-Startkonfiguration, aktiviert die Plug-in-Entwicklungsumgebung nun die Option, Plug-ins automatisch vor dem Start zu validieren. Dies soll Entwicklern helfen, fehlende Plug-in-Abhängigkeiten zu erkennen, bevor die Anwendung tatsächlich gestartet wird. Außerdem soll es dadurch für neue Plug-in- und RCP-Entwickler leichter werden, allgemeine Probleme zu identifizieren. Natürlich kann auch dieses Feature deaktiviert werden (im Startkonfigurationsdialog des Tabs Plug-in).

Um die neue und erweiterbare Funktionalität des Generic Editors zu zeigen, wurde der PDE ein Plug-in-Template hinzugefügt. Bei Auswahl wird ein .target -Dateieditor mit Syntax-Highlighting erstellt. Referenzen zu Plug-ins sucht man am besten über das Menü Search | Plug-ins . Diese Suche kann nun auch dazu verwendet werden, um in Features nach Referenzen zum entsprechenden Plug-in zu finden.

Platform Developers

Im Standard Widget Toolkit (SWT) wurde das SelectionListener -Interface dafür fit gemacht, die statischen Hilfsmethoden SelectionListener#widgetSelectedAdapter(Consumer c) und SelectionListener#widgetDefaultSelectedAdapter(Consumer c) zur Verfügung zu stellen. Diese akzeptieren Lambdas und Methodenreferenzen als Listeners.

Für Plattform-Entwickler wurde ein neuer und leicht erweiterbarer Generic Text Editor implementiert. Es soll nun leichter sein, die Unterstützung für neue Sprachen hinzuzufügen. Der Generic Editor nutzt die bestehende Infrastruktur des Eclipse Editors, allerdings kann er – anders als bisherige Editoren – einfach durch Extension Points erweitert werden. So muss nicht für jede neue Funktionalität ein neuer Editor erstellt werden.

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie man den Generic Editor via Extensions erweitern kann:

<extension point="org.eclipse.ui.genericeditor.contentAssistProcessors"> <contentAssistProcessor class="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject.NaturesAndProjectsContentAssistProcessor" contentType="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject"> </contentAssistProcessor> </extension> <extension point="org.eclipse.ui.genericeditor.hoverProviders"> <hoverProvider class="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject.NatureLabelHoverProvider" contentType="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject" id="natureLabelHoverProvider"> </hoverProvider> </extension> <extension point="org.eclipse.ui.genericeditor.presentationReconcilers"> <presentationReconciler class="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject.BlueTagsPresentationReconciler" contentType="org.eclipse.ui.genericeditor.examples.dotproject"> </presentationReconciler> </extension>

Diese neuen Extension Points erhalten als Parameter reguläre Plattform-Klassen ( IPresentationReconcilier , ITextHover , ICompletionProposalComputer ), um dem Generic Editor bestimmte Verhaltensweisen hinzuzufügen. Es ist kein neues Java-API notwendig.

Sämtliche Änderungen des aktuellen Milestones und insbesondere eine detaillierte Erklärung, wie der neue Generic Text Editor funktioniert und erweitert werden kann, gibt es in den Release Notes des aktuellen Milestones. Herunterladen kann man sich Eclipse 4.7M3 auf der Download-Seite der Eclipse Foundation.

Update vom 22. September 2016

Eclipse Oxygen (4.7) M2

Da Java 9 erneut verschoben wurde und somit voraussichtlich erst nach Veröffentlichung von Eclipse Oxygen erscheinen wird, bleibt genug Zeit, sich in Milestone #2 der Usability zu widmen. Natürlich dürfte dieser Fokus auch ein klein wenig an der derzeitigen Unzufriedenheit mit den Nutzerzahlen liegen. Die Hoffnung des Platform UI Leads Lars Vogel ist jedenfalls, dass dieses Update die Liebe der Nutzer zur Eclipse IDE steigert.

Die Richtung, die mit dem zweiten Milestone von Eclipse 4.7 eingeschlagen wurde, ist jedenfalls eine gute: Statt mit neuen – möglicherweise überflüssigen – Features zu locken, wird die Zufriedenheit der Nutzer angesprochen. Es wird also wieder einmal auf Hochtouren gearbeitet: Auch am dritten Milestone, der für den 28. Oktober angekündigt ist. Für kommende Woche steht zudem das Update Release Neon.1 an.

Plattform

Verwendet man einen Compare-Editor, kann man ab sofort einen Button nutzen, der es ermöglicht, die linke und rechte Ansicht zu vertauschen. In den Einstellungen des Editors kann jetzt zudem die Anordnung des Vergleichs verändert werden.

Wie bereits in Eclipse Weekly besprochen, wurden die Menüpunkte Switch Workspace sowie Restart verschoben und sind nun im Dateimenü ganz unten (über Exit in Windows sowie Linux und ganz unten in Mac OS X) zu finden.

Ein weiteres Feature, das wir in der oben genannten Ausgabe von EW bereits vorgestellt haben, ist die Möglichkeit, nach einem Begriff in der Hilfe zu suchen, der im Quick-Access-Fenster eingegeben wurde. Unter Quick Access (STRG + 3) werden jetzt im Übrigen auch die entsprechenden Kommando-Icons angezeigt, sofern sie verfügbar sind.

Weitere Änderungen im Bereich Plattform sind das reduzierte Padding um die TabItems ab GTK+ 3.20 und die Möglichkeit zum Auf- und Zuklappen von Tree Items ab Version 3.6 von GTK+. Interaktive Pop-ups, wie etwa Quick Outline aus den Java Development Tools, verwenden nun nicht mehr die Farben der Plattform-Tooltipps.

Der Dialog Filters für die Problems-, Bookmarks- und Tasks-Ansichten wurde überarbeitet und sind ab Eclipse Oxygen M2 einfacher gestaltet. Er ist außerdem per Button in den entsprechenden Ansichten direkt erreichbar. Hinzu kommen einige neue und hochauflösende Grafiken, die alte und etwas verschwommene Bilder ersetzen. Im Project Explorer-Menü wurde Customize View… in Filters and Customization… umbenannt.

Java Development Tools (JDT)

In der Ansicht Variables im Java-Tooling der Eclipse IDE wird nun die letzte Method, die während Step Into, Step Over oder Step Return beobachtet wird, angezeigt. Dies lässt sich im Menü Preferences => Java => Debug => Show method result after a step operation abstellen. Auf Reddit sorgte diese Änderung, gemeinsam mit der oben erwähnten Platzersparnis bei den GTK+-TabItems für große Freude.

Die zweite Änderung betrifft die Breakpoints eines Workspaces, für die zukünftig Trigger definiert werden können. Grundsätzlich kann jeder Breakpoint auch als Trigger Point gesetzt werden, das geht über den Dialog Breakpoint Properties… oder im Detail-Fenster der Breakpoints-Ansicht. Trigger werden dort mit einem kleinen “T” versehen, Breakpoints, die von Triggern unterdrückt werden, mit einem durchgestrichenen “T”.

Plug-in Development Environment & Equinox

In der Entwicklungsumgebung für Plug-ins wurde der Tab Versions Management im Untermenü API Errors/Warnings der Plug-in-Development-Eigenschaften neu organisiert. Die Unterfunktionen für die Kontrolle von Versionsänderungen ohne API Breakage und API Changes wurden in normale Optionen umgewandelt und stehen standardmäßig auf Warning. Zudem reporten die API Tools jetzt das Hinzufügen einer Default Method in ein API-Interface, die von Clients implementiert werden kann, als Breaking Change.

Im Bereich Equinox hat org.eclipse.core.runtime.SubMonitor die neue Method step(int work) bekommen. Diese reportet den Fortschritt und prüft gleichzeitig auf Abbrüche. Hier ein Anwendungsbeispiel:

SubMonitor subMonitor = SubMonitor.convert(monitor, someCollection.size()); for (Object next : someCollection) { subMonitor.step(1); // ...do some work... }

Platform Developers

Das GTK+-Theme kann mit eigenem CSS getweakt werden, um die normale visuelle Ausgabe zu erweitern. In Eclipse Weekly vom 31. August haben wir diese Änderung bereits vorgestellt. Ab Milestone 2 von Eclipse Oxygen ist es dank eines neuen APIs im Bundle org.eclipse.test.performance möglich, einen Screenshot zu machen.

Weitere Informationen zum zweiten Milestone von Eclipse Oxygen gibt es als News and Noteworthy auf der Seite der Eclipse Foundation. Heruntergeladen werden kann Eclipse 4.7 M2 auf der Download-Seite.

Eclipse Oxygen (4.7) M1

Original-Artikel erschienen am 12. August 2016 von Autor Dominik Mohilo

Der erste Meilenstein für die nächste Eclipse-Version “Oxygen” ist erreicht. Wir haben uns die ersten Neuerungen in Eclipse 4.7 M1 etwas genauer angeschaut.

Der Eclipse Neon Release Train ist an seiner Endstation angekommen – Zeit, auf einen neuen aufzuspringen: Eclipse Oxygen. Wie Ian Skerrett im Interview mit uns verriet, wird der Fokus in Eclipse Oxygen auf dem Support von Java 9 liegen. Aber auch in Sachen Usability, Optik und Features wird, das zeigt schon Version 4.7 M1, Eclipse Oxygen wieder einiges zu bieten haben.

Plattform

Für Nutzer der Unix-basierten Plattformen AIX, Solaris, HP-UX und s390 wird Eclipse Oxygen nicht mehr verfügbar sein. Bereits im Juli hatte das Eclipse PMC angekündigt, dass die langsame Umstellung auf aktuelle GTK-Versionen und die daraus resultierende Mehrarbeit für die SWT-Entwickler eine Bürde sind. Daher sei der Support für die o.g. Plattformen nicht mehr tragbar. Auch die Codebasis würde dadurch immer komplizierter und gefährde so die Stabilität.

In Sachen Usability gibt es gute Neuigkeiten für Entwickler, die mit Bildern arbeiten: Mit Eclipse Oxygen ist die Entwicklungsumgebung in der Lage, Dateien der Formate png, jpg, jpeg, gif, bmp und ico direkt zu öffnen. Ein Zurückgreifen auf externe Bildbearbeitungs- oder Bildbetrachtungstools ist damit nicht mehr nötig. Mit Open With => System Editor ist ein Öffnen in dem Standardprogramm des Betriebssystems aber auch direkt aus Eclipse heraus möglich.

Die Option Terminate and Relaunch ist nun beim Start des Debuggings über das Run-Menü, das Kontextmenü oder die Werkzeugleiste verfügbar. Standardmäßig werden zuvor gestartete Vorgänge nicht beendet, diese Einstellung kann aber unter Preferences => Run/Debug => Launching vorgenommen werden. Eine weitere Usability-Verbesserung ist die standardmäßige Darstellung von Breakpoints in der Übersichtsleise.

Im Bereich Optik gibt es bereits seit längerer Zeit Konzepte wie Clean Sheet oder das standardmäßig in Eclipse integrierte Dark Theme.

Da es allerdings auch viele Puristen unter den Eclipse-Nutzern gibt, sind die Entwickler der Plattform stets bemüht, auch das Standard-Layout optisch möglichst einwandfrei zu halten, weshalb für den ersten Milestone von Eclipse Oxygen unter Windows die Farbe der Werkzeugleiste angepasst wurde.

Neben dieser Änderung wurde das Styling für sämtliche Formular-basierte UIs geändert. Es wird nun ein flacher, grauer Stil verwendet, der vom oben genannten Clean Sheet inspiriert ist. Für Linux und Mac OS X wurde außerdem eine kaum sichtbare aber störende gelbe Linie entfernt.

Java Development Tools

Die Weiterentwicklung der Java-Entwicklungstools (JDT) hat noch nicht richtig Fahrt aufgenommen, lediglich drei kleinere Features haben es in den ersten Meilenstein von Version 4.7 geschafft. So wurde etwa ein neuer Button im Failure Trace von JUnit implementiert, über den man sich einen Stack Trace in der Konsolenansicht anzeigen lassen kann. Dies macht es leicht, sich einen sehr langen Stack Trace anzusehen oder Teile daraus zu kopieren.

Im Fenster Organize Imports kann man zudem nun einen Type überspringen, ohne die ganze Operation abzubrechen. Dies gelingt über den neuen Skip-Button; der übersprungene Type wird keine Importanweisung hinzugefügt. Der neue Wizard zur Erstellung von Java-Typen akzeptiert nun die Verwendung der .java -Erweiterung mit dem Typen-Namen.

Plug-in Development Environment & SWT

Die Entwicklungsumgebung für Plug-ins (PDE) hat ein neues Tool für das Debuggen von SWT-Layouts bekommen. Es ist über den Shortcut STRG + ALT + SHIFT + F9 erreichbar. Die Funktionsweise sieht sehr intuitiv aus: Einfach per Select Control die zu überprüfende Klasse auswählen, anschließend Show Overlay aktivieren und durch die Widget-Hierarchie navigieren. Findet man dabei eine Unstimmigkeit zwischen einem Widget und einem “Kind-Element”, kann man sich die Resultate von computeSize ansehen. Ist das Resultat korrekt, befindet sich das Problem beim „Elternteil“, wenn nicht, beim Kind.

Ändert man in Eclipse Oxygen die Ausführungsumgebung (Execution Environment) in einem Plug-in, wird ein Problem-Marker gesetzt. Dieser empfiehlt, die untergeordnete Version zu erhöhen, wenn diese nicht bereits im Sinne der Basis erhöht wurde.

Sämtliche SWT-Projekte werden ab Eclipse Oxygen auf Konformitätsebene 1.8 kompiliert, sodass nun eine Java Runtime von 1.8 oder höher benötigt wird, um SWT-Anwendungen auszuführen.

Weitere Informationen zum ersten Milestone von Eclipse Oxygen gibt es als News and Noteworthy auf der Seite der Eclipse Foundation. Heruntergeladen werden kann Eclipse 4.7 M1 auf der Download-Seite.