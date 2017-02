Im Zuge des Projekts Eclipse GEMOC Studio sollen verschiedene Techniken, Frameworks und Entwicklungsumgebungen entstehen, die die Arbeit mit heterogenen Modellierungssprachen erleichtern. Für die Entwicklung von Modeling Languages, die Integration und deren automatische Verarbeitung werden daher verschiedene Toolsets und Workbenches in einem Gesamtpaket vereint. Natürlich gibt es auch Tools, mit denen sich bereits existierende Modellierungssprachen erweitern lassen.

Unter dem Dach der Initiative GEMOC haben sich für die Arbeit am GEMOC Studio zahlreiche Projekte und Forschungseinrichtungen vereint. Auch einige internationale Universitäten und die Unternehmen Obeo, Safran, Samares-Engineering, Tata Consultancy Services und Thales sind daran beteiligt. Für die erwähnte Globalisierung sind die Forschungsergebnisse der Institutionen bezüglich der Unterstützung einer koordinierten Nutzung verschiedener Modellierungssprachen wichtig. Daher wird das Projekt sich auch um die Zusammentragung dieser Daten drehen.

Mit der Globalisierung von domänenspezifischen Modellierungssprachen (DSMLs) ist gemeint, dass es für unabhängig entwickelte DSMLs ein Framework zum Zwecke der übergreifenden Kollaboration und Arbeitskoordination mit anderen Systemdomänen geben sollte. In ihrer wissenschaftlichen Abhandlung Globalizing Modeling Languages aus dem Jahr 2014 haben die Entwickler des GEMOC Studios die Globalisierung wie folgt definiert:

The term “DSML globalization” is used to highlight the desire that DSMLs developed in an independent manner to meet the specific needs of domain experts, should also have an associated framework that regulates interactions needed to support collaboration and work coordination across different system domains.Globalized DSMLs aim to support the following critical aspects of developing complex systems:

Communication across teams working on different aspects, coordination of work across the teams, and control of the teams to ensure product quality.