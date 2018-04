Kolumne

Die großen Entwicklungsumgebungen bzw. deren Benutzer liefern sich seit Jahren gerne die sogenannten „IDE Wars“. Meist getrieben von enthusiastischen Fans, werden Artikel wie „Why I switched from Eclipse to [IRGENDWAS]“ und wundern uns, warum so viele Entwickler die geliebte Eclipse IDE verlassen. Solche Eindrücke sind natürlich sehr subjektiv, und oft scheint es, als sei das wichtigste Feature von anderen Entwicklungsumgebungen, dass sie eben nicht die Eclipse IDE sind.

Nimmt man dann einmal allen Mut zusammen und probiert eine andere IDE aus, ist man manchmal überrascht, was bei der Konkurrenz an Features fehlt und wie langsam andere IDEs sein können. Aber wie sieht nun die Realität aus? Wer treibt und bindet die anderen Entwicklungsumgebungen in die Dunkelheit? Oder frei nach Herr der Ringe: Wer ist denn der Ringmeister der IDEs?