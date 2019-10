Keine Lust mehr auf schlecht initialisierte Projekte? Keine Lust mehr, Fehler mühsam auszubügeln, die beim Projektstart gemacht wurden? Keine Lust mehr auf unnützen Stress? Frank Düsterbecks und Ulf Mewes zeigen in ihrer Session auf der JAX 2019 , wie man mithilfe der Definition of Project Initiation Projekte richtig startet.

Diese Session richtet sich an alle, die Projekte initialisieren oder unter einer schlechten Initialisierung leiden (also an alle). Frank Düsterbeck und Ulf Mewes zeigen, wie man sich mittels einer Definition of Project Initiation (DoPI) gut auf die Unsicherheiten der Produktherstellung vorbereitet und geben Impulse, wie man Unwissen zu Wissen, Ungewissheit zu Gewissheit und Risiko zu Chance werden lässt. Das Wissen um komplexe Systeme hilft dabei, ein tiefes Verständnis für die Projektinitialisierung zu gewinnen.

Frank Düsterbeck ist Geschäftsführer der Kurswechsel Unternehmensberatung GmbH und Mitarbeiter bei der HEC GmbH. Kern seiner Arbeit sind die Beratung, Qualifizierung und Unterstützung von Organisationen und Menschen in den Bereichen Organisation, Zusammenarbeit, Führung und Softwareentwicklung – immer mit dem Fokus auf den Einsatz agiler Verfahren. Weiterhin ist er ist Fachbeirat und Sprecher auf diversen Konferenzen und Veranstaltungen.

ist als Berater bei der HEC GmbH in Bremen tätig. Er berät und unterstützt Unternehmen, Fachbereiche und Teams in den Bereichen Anforderungsmanagement und agiles Projektvorgehen. Dabei steht die Weiterentwicklung von Menschen und Organisationen immer im Vordergrund, um Arbeit wertvoller zu machen. Als Sprecher auf verschiedenen Konferenzen und als Dozent an der Hochschule Bremen profitiert Ulf Mewe von mehr als zehn Jahren Erfahrung im agilen Anforderungsmanagement und in agilen Projekten und teilt diese Erfahrungen immer wieder gerne mit anderen.