Dokumentationen als Code: So verwandeln Sie AsciiDoc in PDF, DOCX, Confluence und EPUB

In der letzten Folge dieser Kolumne haben wir gezeigt, wie Sie Ihre AsciiDoc-Dokumente modular aufbauen können. In der dritten Folge der Kolumne erklären wir am Beispiel der Formate PDF, DOCX, Confluence und EPUB, wie sich verschiedene Ausgabeformate aus Ihrem AsciiDoc-Input erzeugen lassen.

Kolumne: Hitchhiker’s Guide to Docs as Code

AsciiDoc-Dokumente lassen sich sehr einfach in viele unterschiedliche Ausgabeformate umwandeln. Am Beispiel HTML5 haben Sie das in Folge eins und zwei der Kolumne schon gesehen. Aber wie lassen sich andere Formate erzeugen?

Die Dokumentation des Asciidoctor-Plug-ins für Gradle gibt erste Hinweise [1]: Mithilfe von Attributen lassen sich verschiedene Backends für verschiedene Ausgabeformate definieren. Im Gepäck hat Asciidoctor dabei verschiedene HTML-Varianten (HTML5 und XHTML), DocBook in zwei Versionen (4.5 und 5.0) und manpages [2]. Wer weitere Formate erzeugen möchte, muss etwas tiefer in die Trickkiste greifen.

Plug-ins helfen weiter

Für PDF gibt es verschiedene Alternativen von DocBook-Konvertierung mittels Apache FOP über PDF-Druck der HTML-Ausgabe mit PhantomJS bis hin zum Asciidoctor-PDF-Plug-in in der Alphaversion. Alle Ansätze funktionieren und liefern Resultate unterschiedlicher Qualität. Wir haben mit dem Asciidoctor-PDF-Plug-in die besten Ergebnisse erzielt (Abb. 1), und es sieht ganz danach aus, als würde es bald ein fertiges Release geben.

Listing 1 zeigt unser Build-Skript, mit dem sich jetzt neben HTML auch PDF generieren lassen.

import org.asciidoctor.gradle.AsciidoctorTask ... dependencies { asciidoctor 'org.asciidoctor:asciidoctorj-pdf:1.5.0-alpha.15' } … tasks.withType(AsciidoctorTask) { docTask -> attributes \ 'source-highlighter': 'coderay', 'imagesdir': 'images', 'toc': 'left', 'icons': 'font' } ... task generatePDF (type: AsciidoctorTask) { attributes \ 'pdf-stylesdir': 'pdfTheme', 'pdf-style': 'custom' backends = ['pdf'] }

Listing 1 zeigt auch die Flexibilität von Gradle – über tasks.withType(AsciidoctorTask) werden generelle Einstellungen für Asciidoctor vorgenommen. Anschließend lassen sich für verschiedene Anwendungsfälle mit task generatePDF (type: AsciidoctorTask) unterschiedliche Gradle-Build-Tasks erstellen, die dann die fallspezifische Konfiguration setzen. Der Bau der unterschiedlichen Ausgabeformate lässt sich so sauber trennen.

Hitchhikers Guide to Docs as Code Mit ihrer Kolumne Hitchhikers Guide to Docs as Code – kurz HHGDC – möchten die beiden Autoren Gernot Starke (innoq) und Ralf D. Müller (freier Softwareentwickler) die Mühen der Dokumentation lindern. Ihr Ansatz ist es Softwaredokumentation wie Code zu behandeln: schreiben, bauen, testen, committen, mergen.

Pandoc – das Schweizer Taschenmesser zur Konvertierung

Reichen HTML und PDF dem Entwickler nicht aus, weil z. B. DOCX der Unternehmensstandard ist oder die umfangreiche Dokumentation sich leichter auf einem E-Book-Reader liest, so lohnt sich ein Blick auf Pandoc [3]. Pandoc kann Dokumente aus einer Vielzahl von Ausgangsformaten in fast beliebige Zielformate konvertieren. Praktisch verlustfrei funktioniert das unter anderem mit dem DocBook-Format. AsciiDoc liefert perfektes DocBook – was Pandoc dann zur weiteren Verarbeitung nutzen kann. Listing 2 zeigt den Aufruf von Pandoc zur Konvertierung nach DOCX mittels Gradle-Exec-Task. Genauso gut funktioniert die Konvertierung in das beliebte EPUB-Format.

task convertToDocx ( type: Exec) { workingDir 'build/asciidoc/docbook' executable = "pandoc" new File('build/asciidoc/docx/').mkdirs() args = ['-r','docbook', '-t','docx', '-o','../docx/master.docx', 'master.xml'] }

Jetzt wird’s Groovy!

Sie wollen noch mehr? Über die HTML-5- und DocBook-Ausgabe [4] liegt Ihre Dokumentation in zwei strukturierten Formaten vor, die sich leicht noch weiter verarbeiten lassen. In Gradle steht dem Entwickler zudem Groovy als Skriptsprache, die für die einfache Bearbeitung von XML-Dateien bekannt ist, zur Verfügung.

Mit diesem Werkzeugkasten lässt sich die Dokumentation auch in einem Wiki veröffentlichen. Das oft verwendete Confluence von Atlassian speichert seine Seiten beispielsweise in einem XHTML-Dialekt und verfügt über ein REST-API. Das Open-Source-Projekt docToolchain [5] hat dies als Gradle-Task implementiert, wobei das generierte HTML-Dokument entsprechend der Überschriftenebenen in Seiten und Unterseiten zerlegt wird, um so eine einem Wiki entsprechende Strukturierung zu erreichen (Abb. 2).

Den vollständigen Code zur Konvertierung eines kleinen Beispiels in HTML, PDF und DOCX finden Sie in unserem Code-Repository [6].

Fazit

Das Potenzial, das in der Behandlung von Dokumentation wie Code schlummert, ist riesig. So wird die Dokumentation nicht nur zusammen mit dem Code verwaltet, die Modularisierung der Dokumente vereinfacht auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Eigentümern der Dokumentation. Nutzt der Entwickler dann noch die eigenen Programmierkenntnisse – wie im Beispiel der Konvertierung nach Confluence gezeigt – so erhält er ein mächtiges Werkzeug, von dem wir in den nächsten Folgen noch ausgiebig Gebrauch machen werden. Im nächsten Teil dieser Kolumne betrachten wir AsciiDoc selbst etwas genauer und stellen Ihnen diejenigen Konstrukte vor, die Sie für die Architekturdokumentation und andere technische Dokumente am häufigsten benötigen werden. Bis dahin: Enjoy docs-as-code …