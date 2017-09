Ganz viel Docker und wohin die Reise für Java EE geht – unsere Topthemen der Woche

In der letzten Woche hieß es vor allem: Docker Ahoi! Wir haben 12 Docker Captains gebeten, uns ihre Docker-Geschichten zu erzählen und gehen der Frage auf den Grund, welchen Nutzen die Experten im Einsatz von Containern sehen. Zusätzlich warfen wir unter anderem einen Blick in die Zukunft von Java EE und befassten uns mit den Dinen, die Open-Source-Projekte erfolgreich machen.



Insgesamt 12 Docker Captains standen uns Rede und Antwort, was ihre Erfahrungen bezüglich Docker angeht. Wo profitieren sie am meisten von Container-Technologien? Mit welchen Tipps können auch Sie Ihre Arbeit mit Docker effizienter gestalten? Wie gelingt der Einstieg in Docker?







Keine andere Technologie hat die IT in den letzten Jahren so geprägt wie Docker. Doch warum ist das so? Was macht Docker so besonders, wie funktioniert die Technologie unter der Haube und wie können Sie vom Trend profitieren?







Ist der klassische Weg, Docker Images über docker build zu bauen, wirklich in jedem Fall die beste Art und Weise? In seiner Artikelserie geht Roland Huß, Software Engineer bei Red Hat, dieser Frage auf den Grund und stellt zehn alternative und kreative Wege vor, Docker Images zu erstellen.





Die Digitalisierung stellt an heutige IT-Infrastrukturen ganz andere Anforderungen als noch vor einigen Jahren: Digitalisierte Prozesse müssen schneller, schlanker und agiler sein. In dieses Anforderungsszenario schlugen die leichtgewichtigen Container ein wie ein Komet. Sind virtuelle Maschinen jetzt Dinosaurier, die von der Bildfläche verschwinden werden?



Der Aufbau einer Continuous Delivery Pipeline ist nicht gerade trivial und die Einführung von Containern in den Entwicklungs-Stack kann zusätzliche Herausforderungen evozieren. In seiner Session auf der DevOpsCon 2017 in Berlin zeigt Daniel Bryant, Softwareentwickler und CTO bei SpectoLabs, wie man eine effektive Pipeline für die Erstellung und das Deployment containerisierter Anwendungen aufbaut.