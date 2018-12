Im Docker-Universum kann man sich leicht verlaufen und verzetteln. In seiner Session auf der JAX 2018 gibt Halil-Cem Gürsoy einen Überblick über sinnvolle und weniger sinnvolle Praktiken im Umgang mit Docker und Werkzeuge aus dem Docker-Ökosystem. Seine Erfahrungen sammelte er in inzwischen mehr als vier Jahren produktivem Einsatz von Docker. Dabei betrachtet er Themen wie das Erstellen von Images, Volumes, Logging, das Sammeln von Metriken, und auch die Orchestrierung darf natürlich nicht fehlen.

Docker: Tipps und Tricks nicht nur für Anfänger von JAX TV auf Vimeo.

ist Principal Software Architect bei der adesso AG in Dortmund. Sein Fokus liegt auf verteilten Java-Applikationen, wobei er zugeben muss, im letzten Jahr mehr Zeilen produktiven Infrastrukturcode in Python, Ruby und Golang implementiert zu haben. Zudem liegt sein Schwerpunkt bei den Herausforderungen der Persistenz in solchen verteilten Applikationen.