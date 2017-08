Im Gespräch mit Docker: Was die Zukunft der Container-Technologie bereit hält

Vor Docker gibt es kein Entkommen: Egal, ob man es liebt oder hasst, Docker ist allgegenwärtig. Um etwas Klarheit in die Unterschiede zwischen der Docker Community Edition und der Docker Enterprise Edition zu bringen, haben wir uns mit Jerome Petazzoni unterhalten. Der Senior Engineer von Docker sprach zudem über seine Lieblingsversion und die am meisten verbreiteten Gerüchte bzw. Mythen rund um Docker.

Jerome Petazzoni is a senior engineer at Docker, where he helps others to containerize all the things. In another life he built and operated Xen clouds when EC2 was just the name of a plane, developed a GIS to deploy fiber interconnects through the French subway, managed commando deployments of large-scale video streaming systems in bandwidth-constrained environments such as conference centers, operated and scaled the dotCloud PAAS, and various other feats of technical wizardry. When annoyed, he threatens to replace things with a very small shell script.