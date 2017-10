Docker, JavaScript, Gehaltscheck – unsere Themen der Woche

Wochenrückblick KW 43

In der vergangenen Woche ging es in der Java-Welt von JAXenter einmal etwas weniger um Java. Wir haben zwölf Docker Captains nach ihren Containertipps gefragt, den Entwicklern auf den Gehaltsscheck geschaut und uns angesehen was diese vielen wilden JavaScript-Frameworks eigentlich so treiben. Ganz nebenbei erschien auch noch Android Studio 3.0 mit dem neuen Kotlin Support.