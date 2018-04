Docker EE 2.0 erschienen: International, frei und sicher

Im März des vergangenen Jahres kündigte Docker Inc. an, künftig zwei unterschiedliche Versionen ihres Container-Toolings anzubieten. Die bislang bekannte und kostenfreie Version bekam den Namen Docker Community Edition (CE), das kostenpflichtige Unternehmenspaket wurde Docker Enterprise Edition (EE) getauft. Letzteres stellt Anwendern mehr zur Verfügung, als nur die „easy to use“ Container-Technologie: Docker EE ist eine komplette Plattform.

Bei der Entwicklung von Docker EE und dementsprechend auch bei der Weiterentwicklung hin zu Docker EE 2.0 standen zwei Dinge im zentralen Fokus: Die Sicherheit und die Freiheit. In Sachen Sicherheit wurden Policy-basierte Supply Chains eingeführt, für die nötige Freiheit sorgt unter anderem die Möglichkeit, Kubernetes und Docker Swarm zu verwenden. Und das seit einiger Zeit auch innerhalb eines Clusters.

Enterprises are investing heavily in containers to enable their strategic IT initiatives, but to further drive success, they need a container platform that addresses the scale and operational requirements of a global business. In working closely with our customers, we developed Docker EE 2.0 to meet these enterprise needs and bring the unique security, portability and agility benefits of the Docker platform to Kubernetes.

Scott Johnston, Chief Product Officer bei Docker Inc.