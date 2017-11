Im März dieses Jahres (JAXenter berichtete) beschloss Docker Inc., die Plattform Docker ein wenig umzustrukturieren. Plötzlich gab es nicht mehr „die eine“ Version von Docker, sondern die Docker Community Edition und die Docker Enterprise Edition. In dieser Session von der DevOpsCon 2017 zeigt Jerome Petazzoni die Unterschiede zwischen Docker CE und Docker EE anhand von Beispielen auf. Im Fokus steht dabei vor allem, was mit Docker CE alles möglich ist und welche Extra-Features die kommerzielle Version an Bord hat.

is a senior engineer at Docker, where he helps others to containerize all the things. In another life he built and operated Xen clouds when EC2 was just the name of a plane, developed a GIS to deploy fiber interconnects through the French subway, managed commando deployments of large-scale video streaming systems in bandwidth-constrained environments such as conference centers, operated and scaled the dotCloud PAAS, and various other feats of technical wizardry. When annoyed, he threatens to replace things with a very small shell script.