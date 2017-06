Diversität in der Tech-Branche: „Diverse Teams treffen bessere Entscheidungen“

Tracy Miranda erklärte im Interview mit JAXenter-Redakteurin Gabriela Motroc unter anderem, warum diverse Teams bessere Entscheidungen treffen. Besonders Tech-Communities haben ein notorisches Diversitätsproblem, wie es scheint. Natürlich ist Diversität nichts, das man einfach über Nacht verbessert, wie Tracy Miranda klarstellt, das Thema ist nämlich äußerst komplex. Im Interview gibt sie uns eine Übersicht über die Komplexität des Problems.

is a developer, open source evangelist and veteran of the Eclipse community. She is the founder of Kichwa Coders, a software consultancy specializing in Eclipse tools for scientific and embedded software. Tracy has a background in electronics system design, including patents for her work on processor architectures. She writes for jaxenter.com and opensource.com on tech, open source & diversity.