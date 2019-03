Distributed Monitoring & Observability: Das Chaos durchblicken

Immer mehr Anwendungen laufen verteilt auf verschiedenen Datenzentren. Für das Verständnis und das Monitoring dieser modernen Microservices-Architekturen sind das Verteilte Tracing, Events und Metriken essentiell. In diesem Talk bespricht Gianluca Arbezzano Tools, Methodologien und Erfahrungen, die den Zuschauern dabei helfen werden, herauszufinden, welche Daten die eigenen Anwendungen eigentlich herausgeben und wie man sie sinnvoll nutzt. Er wird dabei zudem zeigen, wie man von einem eher traditionellen Monitoring-Modell in die Gefilde der Observability vordringt.

is an SRE at InfluxData. He is a big Open Source contributor for several projects including and not limited to Docker, and InfluxDB. Docker Captain and CNCF Ambassador. He is passionate about developing best practices for developers worldwide and has recently been focused on building scalable infrastructures and applications.He is familiar with several programming languages, such as Javascript and Golang and is an active speaker at conferences throughout Europe