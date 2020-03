Devs@Home: Live-Webinare starten morgen, 14:00 Uhr

In Zeiten der Pandemie arbeiten immer mehr Entwickler in isolierten Umgebungen oder von zu Hause aus. Wir wollen der sozialen Distanzierung entgegenwirken und starten ab morgen unsere Webinar-Reihe Devs@Home: TechTalks vom Heim-Schreibtisch – von Profis für Profis!

Devs@Home – gemeinsam gegen die soziale Isolation!

Angesichts der Corona-Welle werden soziale Events überall in der Welt eingeschränkt. Büroarbeit wird weitgehend auf das eigene Heim verlagert.

Wenn ein Großteil von uns nun also im Home Office verweilt, was liegt da näher, als dass wir uns stärker vernetzen? Etliche IT-Experten, die üblicherweise auf einer unserer Konferenzen anzutreffen sind, waren begeistert von der Idee, ihre Talks von zu Hause aus zu halten und via Live-Stream mit anderen Daheimgebliebenen zu teilen.

TechTalks vom Schreibtisch

Unter dem Lable Devs@Home findet Ihr hier mehrmals pro Woche aktuelle Live-Talks zu Themen wie Java, TypeScript, DevOps, .NET, Microservices, etc. Im Anschluss habt Ihr die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Experten zu diskutieren.

Morgen gehts los: Typ-Level-Programmierung in TypeScript

Peter Kröner wird am morgigen Mittwoch, 25. März, die erste Devs@Home-Sesssion halten: Typ-Level-Programmierung in TypeScript. Nach einer Einführung in das Typsystem geht Peter auf einige der weniger bekannten Features von TypeScript ein und zeigt fortgeschrittene Möglichkeiten des Typsystems, die Nichteingeweihten wie Magie erscheinen!

Thema der Session:

Typ-Level-Programmierung in TypeScript

Im Vergleich zu anderen Mainstream-Programmiersprachen ist das Typsystem des JavaScript-Dialekts TypeScript eher ungewöhnlich. Um sich in das ansonsten eher chaotische JS-Ökosystem integrieren zu können, macht TypeScript einerseits diverse ungewöhnliche Kompromisse, erlaubt es fähigen Programmierern aber auch, sehr interessante Typ-Beziehungen auszudrücken. Dieser Talk beleuchtet einige der weniger bekannten Ecken von TypeScript und erforscht fortgeschrittene Features des Typsystems, die vielen TS-Nutzern ein Buch mit sieben Siegeln sind. Werdet wahre TypeScript-Gurus und findet heraus, wie ihr eure Kollegen mit Mapped Types, Conditional Types und anderer TypeScript-Zauberei nachhaltig beeindrucken und/oder verwirren könnt!

Mittwoch, 25. März, 14:00 Uhr

Der Sprecher: Peter Kröner

Der bekannte Webtechnologieexperte und Buchautor Peter Kröner forscht über die Webstandards von morgen. Was er über HTML5, CSS3 und neue JavaScript-Standards herausfindet, schreibt er in Bücher und Blogposts oder vermittelt es in Seminaren, Workshops und Vorträgen im ganzen Land weiter. Zuvor war er als selbstständiger Webdesigner und Frontend-Entwickler tätig.

Die Webinare finden auf der Plattform zoom.us statt und sind für alle offen zugänglich. Eine Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: