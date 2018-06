DevOpsCon 2018: Die ersten Sessions sind Online!

Es ist noch ein wenig hin, bis die diesjährige DevOpsCon am 3. Dezember in München eröffnet wird, aber die ersten Sessions und Workshops stehen bereits fest. Wir werfen einen Blick auf das bisherige Programm der Konferenz für DevOps, Continuous Delivery, Container-Technologien, Microservices und Cloud-Plattformen. TIPP: Frühbucher profitieren noch bis zum 23. August 2018 von vergünstigten Tarifen .

DevOpsCon 2018 – Programmvorschau

Die DevOpsCon 2018 findet auch in diesem Jahr vom 3. bis 6. Dezember in München statt. Am Montag geht es wie immer mit Workshops los, auch der Donnerstag ist klassisch fürs Praktische reserviert. Am Dienstag und Mittwoch findet die Hauptkonferenz statt, die in diesem Jahr wieder mit spannenden Keynotes und informativen Vorträgen aufwartet.

Inhaltlich geht es um die ganze Bandbreite an Themen, die für moderne Entwickler, Architekten und IT-Entscheider im Kontext von DevOps relevant ist. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Container- und Cloud-Technologien, Microservices, der Unternehmenskultur und Continuous. Aber auch Serverless, Logging, Monitoring und Analytics sowie das Thema Security kommen auf der Konferenz nicht zu kurz.

Tracks der DevOpsCOn 2018

Das Advisory Board der Konferenz hat die eingegangenen Session-Vorschläge gesichtet und eine erste Auswahl vorgenommen. Damit Sie so früh wie möglich erfahren, welche Themen und Inhalte auf der DevOpsCon 2018 in München präsentiert werden, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, möglichst umfangreich im Vorfeld über die anstehende Konferenz zu berichten.

Die Themen-Tracks sind hierfür ein guter Anhaltspunkt und gliedern die Konferenz nach übergreifenden Themenkomplexen. In diesem Jahr stellt sich (bislang) folgende Struktur heraus:

Business & Company Culture

Cloud Platforms & Serverless

Continuous Delivery

Container, Docker & Kubernetes

Logging, Monitoring & Analytics

Microservices

Security

Der Frühe Vogel fängt den Wurm: Bereits jetzt können Sie sich Tickets für die DevOpsCon 2018 in München sichern – und das sogar zu vergünstigten Frühbucher-Preisen. Wer bis zum 23. August zuschlägt, spart bis zu 870 Euro und erhält als Dankeschön einen Gratis-Raspberry-Pi sowie den Transformation Day kostenlos dazu. Alle Infos zur Early-Bird-Aktion auf der Bereits jetzt können Sie sich Tickets für die DevOpsCon 2018 in München sichern – und das sogar zu vergünstigten Frühbucher-Preisen. Wer bis zum 23. August zuschlägt, spart bis zu 870 Euro und erhält als Dankeschön einen Gratis-Raspberry-Pi sowie den Transformation Day kostenlos dazu. Alle Infos zur Early-Bird-Aktion auf der DevOpsCon-2018-Website

Nun aber zu den Inhalten der DevOpsCon 2018. Die folgenden Sessions und Workshops wurden bereits ins Programm aufgenommen:

Workshops der DevOpsCon 2018

Sessions der DevOpsCon 2018

More to come!