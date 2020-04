Virtuelle Konferenzen: iJS und DevOpsCon ONLINE finden vom 20. bis 21. April statt

Lust auf IT-Know-How? Dann kommen Sie am 20. und 21. April auf Ihre Kosten: Am Montag, 20.4. findet die iJS Online statt – die virtuelle Konferenz rund um die Themen JavaScript, Web-Entwicklung und Software-Architektur. Am 21.4. folgt die DevOpsCon Online, bei der sich alles um Cloud Automation, CD/CI, Container-Technologien und Unternehmenskultur dreht. Geboten werden über 10 interaktive Webinare mit ausgewählten IT-Experten. Schauen Sie rein!

ONLINE Editions: iJS & DevOpsCon

Am Montag, 20. April wäre es so weit gewesen: In London wäre der Startschuss für die International JavaScript Conference 2020 gefallen. Am 21. April hätten sich dann die Pforten der DevOpsCon London geöffnet. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Termine für beide Events verschoben werden.

Wie könnte man allerdings die freigewordene Zeit besser nutzen, als sich Technologie-Talks einfach von zu Hause aus anzuhören und via Chat mit den Experten zu diskutieren? Genau dies ermöglichen die Online-Editionen der iJS und DevOpsCon, die wir kurzerhand für Sie auf die Beine gestellt haben – gewissermaßen um Ihnen die Wartezeit bis zu den neuen Terminen für iJS London am 2. September 2020 und DevOpsCon London am 31. August 2020 etwas zu versüßen!

Das Programm der beiden Tage im Überblick (Uhrzeiten CEST):

iJS ONLINE – 20. April 2020

DevOpsCon ONLINE – 21. April 2020

Teilnahme

Für Inhaber gültiger Tickets für die iJS London 2020 oder DevOpsCon London 2020 ist die Teilnahme an den Online-Konferenztagen kostenlos. Eigenständige Tickets für die virtuellen Events können bezogen werden unter:

Und wie gesagt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die lokalen Konferenzen finden zu einem späteren Zeitpunkt statt. Dabei sind die folgenden Daten anvisiert:

Stay tuned!