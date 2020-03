Gemeinsam gegen die soziale Isolation

Die Webinar-Reihe Devs@Home bringt IT-Experten in Euer (Home) Office. Der nächste Live-Talk steht an: Am morgigen Freitag, 11 Uhr, diskutieren die Security-Experten Christian Schneider und Rainer Stropek, wie sich sichere IT-Systeme bauen lassen.