DevOpsCon Berlin 2020 – Hybrid Edition: C64 Mini oder Raspberry Pi und exklusive Rabatte

Die DevOpsCon 2020 kommt nach Berlin – und auf die Bildschirme daheim: Vom 12. bis 15. Oktober 2020 findet die erste DevOpsCon Hybrid Edition in diesem Jahr statt. Frühbucher der Konferenz für DevOps, Continuous Delivery, Container-Technologien, Microservices und Cloud-Plattformen können noch bis Donnerstag, 13. August2020, von exklusiven Rabatten profitieren und sich zwischen einem C64 Mini und einem Raspberry Pi als Geschenk entscheiden.

Vom 12. bis 15. Oktober 2020 findet unsere erste internationale DevOps Conference – Hybrid Edition statt. Die DevOpsCon 2020 ist die Konferenzserie für DevOps, Continuous Delivery, Container-Technologien, Microservices, Serverless und Cloud-Plattformen. Die Teilnehmer können sich vor Ort in Berlin (im Mercure Hotel Moa) und online in über 40 Workshops, Sessions und Keynotes umfassend über innovative Infrastrukturen und moderne Unternehmenskulturen informieren, deren Zusammenspiel zukunftsfähiges Lean Business ermöglicht.

Business & Company Culture

Cloud Platforms & Serverless

Continuous Delivery & Automation

Kubernetes Ecosystem

Security

Microservices & Software Architecture

Monitoring, Traceability & Diagnostics

Hybrid-Konferenz

Die DevOpsCon Berlin 2020 wird in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen stattfinden. Aber auch wenn die DevOpsCon beileibe keine kleine Konferenz ist, repräsentiert sie doch keinesfalls das, was von der Politik als „Großveranstaltung“ bezeichnet wird. Die Zeichen stehen also gut. Für die notwendigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen wird von unserer Seite und seitens des Mercure Hotel Moa selbstverständlich gesorgt. Hierzu steuern wir gezielt die Anzahl der Teilnehmer.

Als zusätzliche Möglichkeit haben wir daher unser Hybrid-Konzept geschaffen: Sie haben die Wahl, die Konferenz vor Ort oder auch remote von zuhause oder vom Büro aus „zu besuchen“. Per professioneller Videotechnik werden sämtliche Vorträge und Workshops live übertragen.

Alle Informationen zur Remote-Teilnahme und dem Hygiene-Konzept vor Ort sind auf der Homepage der DevOpsCon verfügbar.

Frühbucher Specials

Bis zum 13. August 2020 profitieren Sie noch von den Frühbucher-Specials:

Gratis Hardware: Wer ein 3- oder 4-Tagesticket bucht, bekommt einen Raspberry Pi oder C64 Mini gratis dazu!

Wer ein 3- oder 4-Tagesticket bucht, bekommt einen Raspberry Pi oder C64 Mini gratis dazu! Kollegenrabatt: Mit 3+ Kollegen anmelden und 10 % auf den Ticketpreis zusätzlich sparen – Wenn Sie sich mit 10+ Kollegen anmelden, können Sie sogar bis zu 30 % auf den Ticketpreis sparen (weitere Informationen per Mail an contact@devopscon.io).

Mit 3+ Kollegen anmelden und 10 % auf den Ticketpreis zusätzlich sparen – Extra Specials: Freelancer und Mitarbeiter von wissenschaftlichen Einrichtungen erhalten bei uns individuelle Sonderkonditionen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.devopscon.io/berlin

Inhaltlich geht es um die ganze Bandbreite an Themen, die für moderne Entwickler, Architekten und IT-Entscheider im Kontext von DevOps relevant ist. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Container- und Cloud-Technologien, Microservices, der Unternehmenskultur und Continuous Delivery. Aber auch Serverless, Logging, Monitoring und Analytics sowie das Thema Security kommen auf der Konferenz nicht zu kurz.

DevOpsCon 2020 – Keynotes

DevOpsCon 2020 – Workshops



Die hier vorgestellten Workshops, Keynotes und Sessions stellen nur einen Teil des Programms dar, das sich aus über 40 Workshops, Sessions, Keynotes und Labs zusammensetzt. Eine komplette Übersicht des vorläufigen Programms finden Sie auf www.devopscon.io.



More to come!