Keep Calm and CI/CD: Das neue DevOps Magazine kostenlos downloaden!

DevOps, AIOps und Cloud-Paranoia

Das Konzept DevOps begleitet mittlerweile weite Teile der Welt der Softwareentwicklung. Praktisch jeder Entwickler, Admin, Operator und IT-Manager hat die ein oder andere Erfahrung damit gesammelt – sei es in kultureller oder technischer Hinsicht. In unserem neuen DevOps Magazine wird es um die gesamte Bandbreite an interessanten Themen aus dem DevOps-Kontext gehen. Den Schwerpunkt der ersten Ausgabe bildet Continuos Delivery.