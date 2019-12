DevOps, SRE & die Zukunft: „Operations muss verschwinden, um stärker zu werden“

DevOps feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Dennoch ist nicht daran zu denken, dass die Kultur und die Prinzipien in absehbarer Zukunft verschwinden werden. Wir sprachen mit Damon Edwards über die Zukunft von DevOps und Literatur, die uns auf dem Pfad der Digitalen Transformation weiterbringt.

is a Co-Founder of Rundeck Inc., the makers of Rundeck, the popular open source runbook automation. Damon has spent the past 19 years working with both the technology and business ends of IT Operations and is noted for being a leader in porting cutting-edge DevOps techniques to large-scale enterprise organizations. Damon is a frequent conference speaker and writer who focuses on DevOps, SRE, and Operations improvement topics.