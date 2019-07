DevOps-Transformation: Echt oder nur gefühlt schneller?

Derzeit sind die meisten IT-Unternehmen dazu geneigt, DevOps zu implementieren, da es eine deutliche Beschleunigung der IT-Delivery-Prozesse verspricht. Doch blindlings eingeführte Delivery-Automatisierung, Microservice-Architekturen oder neue Tools werden lediglich die Komplexität der IT-Systeme erhöhen. Sie werden jedoch nicht zu einer Beschleunigung beitragen, die für Endanwender oder Kunden tatsächlich spürbar ist. Zum anderen vermittelt eine schnelle Bereitstellung von Features mit geringem Wert den Eindruck einer nachlässigen oder gar oberflächlichen IT.

Bernd Rederlechner zeigt in seiner Session von der W-JAX 2018, wie IT-Delivery-Prozesse gescannt und optimiert werden können, um eine echte und erkennbare Beschleunigung mit Mehrwert zu erreichen.

Bernd Rederlechner works as one of the Chief Technologists of T-Systems. Having his roots in software development, he has set productive small innovation projects to major strategic programs (such as De-Mail) – being responsible for all architectural decisions in software and system design. With this stable foundation for the practical application of DevOps, his mission is to show cloud customers as well as T-Systems itself fast and efficient ways for the successful realization of digital business ideas.