DevOps, Tools & Automatismen: Was aus der Sicht eines Operators noch fehlt

Devs first, Ops last? – Das scheint in der derzeitigen DevOps-Landschaft das allgemeingültige Motto zu sein. Wir sprachen mit Martin Gutenbrunner von Dynatrace darüber, warum das so ist und was sich dahingehend ändern sollte. Auch, welche Tools sich der Tech Lead wünscht und welche Kernaussage aus seiner DevOpsCon-Session jeder Besucher mitnehmen sollte, war Thema.

is Tech Lead for Microservices and Azure in the Dynatrace Innovation Lab. Before joining Dynatrace, he worked as a lead software developer and architect – mainly on Java web applications – for about a decade. While he’s passionate about software architecture on his job, he loves spending time with family and friends, tinkering with his house, running and binge watching.