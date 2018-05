Mit DevOps Silowände einreißen: „Es braucht Vertrauen“

DevOps ist aus keinem Unternehmen mehr wegzudenken – könnte man meinen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn was sich so nennt, entspricht noch lange nicht der Idee hinter dem Konzept. JAXenter hat mit Sebastian Schreck und Thomas Uebel über die Idee hinter DevOps gesprochen.

JAXenter: Was ist der erste Ansatz, um die berüchtigten Silowände zwischen Devs und Ops abzureißen?

Sebastian Schreck und Thomas Uebel: Der erste Schritt bei der Lösung eines Problems ist das Verständnis, dass es ein Problem gibt. Wir denken, dass das häufigste Problem bei Silos ein Mangel an Kommunikation und Zusammenarbeit ist. Sie möchten eine Zusammenarbeit ermöglichen, wo es derzeit keine oder nur sehr wenige gibt.

Wenn es in Ihrer Organisation eine „sie gegen uns“-Mentalität gibt, dann ist das erste, was getan werden muss, die Menschen zusammenzubringen. Viele werden wunde Punkte teilen und diskutieren wollen. Die Organisation ist ganz sicher nicht plötzlich so geworden, sie kam langsam an diesen Punkt.

Es braucht viel Diskussion und Vertrauen, um eine kooperative Haltung einzunehmen.

Und so braucht es viel Diskussion und Vertrauen, um wieder eine kooperative Haltung einzunehmen. Man möchte ja sicherstellen, dass die Ingenieure ein gegenseitiges Verständnis und Respekt für alle anderen Abteilungen haben, mit denen sie zusammenarbeiten. Wir müssen uns ständig daran erinnern, dass wir daran arbeiten, gemeinsame Geschäftsziele zu erreichen, die über Silos verteilt sind.

JAXenter: Welche Rolle spielen Management und Geschäftslogik bei der Entwicklung besserer DevOps-Strategien?

Sebastian Schreck und Thomas Uebel: Die Einführung der DevOps-Prinzipien in Organisationen zielt darauf ab, die Time-to-Market für Features zu verkürzen. Um Software immer schneller ausliefern zu können, muss sie testbar sein – man kann nicht auf Qualität verzichten. Quality Gates ermöglichen eine automatisierte Go/No-Go-Entscheidung für den Einsatz. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Softwarequalität fast immer steigt.

Um schnelle Rollouts oder Rollbacks zu ermöglichen, müssen Geschäfts- und Managementlogik Feature-Switches unterstützen, die es einer bestimmten Anzahl von Personen ermöglichen, das Feature in der Umgebung, in der es läuft, zu testen.

JAXenter: Was sind die Haupthindernisse für die Implementierung von DevOps in einem Unternehmen?

Sebastian Schreck und Thomas Uebel: Wir sehen drei Kategorien von Hindernissen: technologische, organisatorische und kulturelle Hindernisse. Die schwierigsten Hindernisse, die es zu überwinden gilt, sind die, die wir nicht einfach mit Geld lösen können. Zum Beispiel, wenn Sie manuelle Freigabeprozesse haben, ist es einfach, in Automatisierungswerkzeuge zu investieren.

Andererseits braucht es Zeit, Einfühlungsvermögen, viel Nachdenken und den Willen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Darüber hinaus können verfestigte Hierarchien und die fehlende Bereitschaft, Verantwortung zu teilen, eine erfolgreiche Einführung von DevOps-Methoden verhindern.

Ein Hauptaspekt der DevOps-Kultur ist das Fehlen von Schuld und Fingerzeigen, die Akzeptanz des Scheiterns und die Bereitschaft, daraus zu lernen.

Eine Organisation, in der Mitarbeiter nicht zum Experimentieren, Anpassen und Verbessern ermutigt werden, ist zum Scheitern verurteilt.

JAXenter: Was sind die Unterschiede in den Rollen von Devs, Ops und Management?

Sebastian Schreck und Thomas Uebel: Historisch gesehen haben diese drei Rollen widersprüchliche Ziele. Der Betrieb konzentriert sich darauf, die Systeme und die zugrunde liegende Infrastruktur stabil zu halten, was zu einer Abneigung gegen Veränderungen führt. Die Entwicklung dagegen schafft Veränderungen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seine Ziele zu erreichen. Das Management hat das Verständnis darüber, was das Unternehmen braucht und welche Maßnahmen erforderlich sind, um erfolgreich zu sein, und formuliert spezifische Ziele, an denen die Abteilungen arbeiten sollen.

Zuerst müssen beide Seiten Offenheit entwickeln, um gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen.

Im Rahmen der DevOps-Transformation benötigen diese Rollen eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit. Das ultimative Ziel einer DevOps-Transformation ist es, immer schnellere Änderungen der Software zu ermöglichen, ohne dabei an Stabilität oder Qualität einzubüßen. Dafür müssen Dev und Ops eng zusammenarbeiten. Aber zuerst müssen sie Offenheit entwickeln, um gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite muss das Management die Vorteile erkennen, die sich daraus ergeben, dass Teams und Abteilungen ihre Arbeitsweise wählen können.

Das sollte sie nicht nur akzeptieren, sondern auch unterstützen und fördern. Es hat wenig Sinn, Experten einzustellen und nicht zuzuhören, was sie zu sagen haben. Im Management geht es immer mehr um Befähigung, Empowerment und Vertrauen.

JAXenter: Was sollen die Leute von euren Sessions mitnehmen?

Sebastian Schreck und Thomas Uebel: Wir möchten klarstellen, dass DevOps keine Ingenieurdisziplin ist. Die DevOps-Transformation erfolgt nicht, indem Sie Ihre Entwickler und Betriebsingenieure einfach in einem Team zusammenfassen und das DevOps nennen. Es geht vielmehr um Kultur als um alles andere. Unserer Meinung nach gibt es drei Hauptaspekte einer erfolgreichen DevOps-Transformation: Zusammenarbeit, Verstärkung der Rückkopplungsschleifen und Beschleunigung des Flusses. Unser Vortrag wird einige Methoden beinhalten, die bei Mister Spex erfolgreich implementiert wurden, um diese Aspekte zu behandeln.