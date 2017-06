DevOps & Serverless: „Einige wichtige Funktionen fehlen noch“

Die unternehmensinternen Strukturen spielen für Entwickler und Operators eine wichtige Rolle, denn ohne die richtigen Voraussetzungen kein DevOps. Neben diesen Strukturen spielen auch der Wille des Managements und das richtige Tooling eine gewichtige Rolle. Auch die Frage, wie gut sich der Serverless-Ansatz für DevOps eignet, beantwortet Philipp Garbe im Gespräch.

works as Lead Software Developer at AutoScout24 in Munich. As Docker Captain he also tries to share his knowledge and experience about containers. Philipp is driven by technologies and tools that allows him to release faster and more often. He expects that every commit automatically goes into production and it shouldn’t surprise that he’s excited about microservices, docker and the Cloud. Affected by Pain-driven Development, he believes that things needs to be changed whenever the pain is big enough.