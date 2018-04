DevOps Kubernetes Camp 2018

Das neue DevOps Kubernetes Camp findet vom 4. bis 6 Juli in Berlin statt. Der 3-tägige Workshop mit Erkan Yanar – einem der bekanntesten deutschsprachigen Kubernetes-Experten – bietet einen praktischen und klar verständlichen Einstieg in die Open-Source-Technologie Kubernetes.

DevOps Kubernetes Camp – Das Kubernetes-Training mit Erkan Yanar

Das neue DevOps Kubernetes Camp findet vom 4. bis 6. Juli in Berlin statt. Der 3-tägige Workshop mit Erkan Yanar – einem der bekanntesten deutschsprachigen Kubernetes-Experten – bietet einen praktischen und klar verständlichen Einstieg in die Open-Source-Technologie Kubernetes. Ziel der Camps ist es den Teilnehmern mit Kubernetes ein Werkzeug in die Hand zu geben, das den Anforderungen einer skalierenden Dockerinstallation gerecht wird. Im Kurs wird außerdem behandelt, wie sich mit Docker der Betrieb der Applikationen grundlegend ändert und warum die traditionelle Infrastruktur dem nicht gerecht werden kann. Eine Bresche, in die Kubernetes als die zukünftige alle Wünsche erfüllende Infrastruktur springt.

Alle Infos finden Interessenten auf der Kubernetes Camp Website https://devops-kubernetes-camp.de/.