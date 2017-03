DevOps Kaizen: So stärkt man Teams und löst die Probleme

Jeder liebt die Geschichten von Unternehmen, die mit der Hilfe von DevOps unfassbare Geschwindigkeit und Flexibilität erreicht haben. Doch dieser Weg des Wandels ist weder schneller hinter sich gebracht, noch ist er glatt und gerade. Wie also vorgehen? In seiner Session auf der DevOpsCon 2016 in München erklärte Damon Edwards, Mitgründer und Chief Product Officer von SimplifyOps, wie der Ansatz “DevOps Kaizen” dabei helfen kann.

Der Weg zu einem schnellen, flexiblen und agilen Unternehmen, wie es die führenden Organisationen vorleben, ist lang und steinig. In den meisten Fällen fehlt es an einem wiederholbaren System, das Teams das Wissen vermittelt, die eigenen Fehler zu finden und selbst zu beheben. Der methodische Ansatz “DevOps Kaizen”, den man auch Continuous Improvement nennen könnte, könnte dabei helfen. In seinem Talk stellt Damon Edwards Wege vor, bekannte Techniken wie Stream Mapping und Lean-Waste-Analyse zu verknüpfen. Das Ziel ist dabei, Probleme in den Bereichen Tools, Prozess und Organisation zu beheben.