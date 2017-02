DevOps is not enough: Denken Sie groß!

Um DevOps ist in den letzten Monaten ein großer Hype entstanden. In seiner Session auf der W-JAX 2016 nimmt Uwe Friedrichsen den kulturellen Wandel rund um DevOps unter die Lupe und zeigt: Wir müssen hier in einem breiteren Kontext denken.

DevOps treibt einen massiven Wandel in der IT an. In dieser Session nimmt Uwe Friedrichsen DevOps und dessen Einfluss auf die verschiedenen Bereiche der Softwareentwicklung unter die Lupe. Was treibt den Wandel an, worin liegen die Ziele?

DevOps is not enough – Embedding DevOps in a broader Context from JAX TV on Vimeo.