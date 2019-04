DevOps & Go: Ein wunderbares Team

Skalierbare Systeme benötigen weniger Scripting-Funktionen, stattdessen sollte die Softwareentwicklung im Fokus liegen. Idealerweise kommt dabei eine Cross-Platform-Sprache zum Einsatz, die Nebenläufigkeit und Parallelität unterstützt. Kein Wunder also, dass Tools wie Docker, Kubernetes, Prometheus, Istio, Grafana, Jaeger und Moby in Go geschrieben sind. Warum die Sprache Go so perfekt für das Tooling des DevOps-Universums ist erklärt Natalie Pistunovich in ihrer DevOpsCon-Session.

is a learner, a Gopher, a public speaker and a sailor. She is leading the observability efforts at Fraugster, Berlin, and is the co-founder of GopherCon Iceland. Prior to that she was a Backend Developer at GrayMeta, Los Angeles, a co-founder at Connta, Nairobi, a Backend Developer at adjust, Berlin, and a Silicon Integration Engineer at Intel, Haifa. She graduated with a B.Sc. in Computer and Software Engineering from the Technion in Israel. In her free time Natalie is co-leading the Berlin chapters of GDG Golang and Women Techmakers.