Docker, Kubernetes & Co: „Container sind definitiv kein Allheilmittel“

Container sind definitiv kein Allheilmittel, manchmal sind sie sogar für ein Projekt eher Last als Vorteil. Michael Bruns erklärt, warum es manchmal besser ist auf Container zu verzichten und welche Projekte wirklich von Docker, Kubernetes und der Container-Technologie etwas haben. Außerdem wagt er einen Ausblick auf die Zukunft der Container und beantwortet die Frage, ob Serverless ihnen den Rang abläuft.

ist Softwareentwickler und -architekt bei inovex. In fast 15 Jahren hat er mehrere große, verteilte Systeme aufgebaut und dabei einige Best Practices und auch Fallstricke kennengelernt. Er ist großer Fan des Leitsatzes “The right tool for the job” und versucht deshalb, Overengineering und unnötige Komplexität mit allen Mitteln zu vermeiden.