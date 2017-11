DevOps Docker Camp 2018

In dem dreitägigen Intensivtraining mit Erkan Yanar erhalten die Teilnehmer von einem der bekanntesten deutschsprachigen Docker-Experten einen praktischen Einstieg in Docker. Sie lernen die Konzepte von Docker und die darauf aufbauenden Infrastrukturen umfassend kennen. Am Ende des Docker-Trainings wird jeder Teilnehmer einschätzen können, ob und wie Docker für ihn selbst relevant und nutzbringend einzusetzen ist.

DevOps Docker Camp – Das Docker-Training mit Erkan Yanar

In dem dreitägigen Intensivtraining mit Erkan Yanar erhalten die Teilnehmer von einem der bekanntesten deutschsprachigen Docker-Experten einen praktischen Einstieg in Docker. Sie lernen die Konzepte von Docker und die darauf aufbauenden Infrastrukturen umfassend kennen. Schritt für Schritt bauen sie eine eigene Infrastruktur für und mit Docker auf. Es werden eigene Applikationen in Docker Images verpackt und eigene Microservices ausgerollt, welche automatisiert geloggt und gemonitort wird. Am Ende des Docker-Trainings wird jeder Teilnehmer einschätzen können, ob und wie Docker für ihn selbst relevant und nutzbringend einzusetzen ist. Der Schwerpunkt liegt im klassischen Aufbau von Docker auf Linux. Die Verwendung von Docker auf und mit Microsoft wird aber erläutert und kurz vorgeführt.

Weitere Termine: