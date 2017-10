DevOps – Was ist wirklich drin für Ops?

Entwickler (Devs) haben Entwicklungsumgebungen mit Codevervollständigung und Syntax Highlighting, Versionskontrollsysteme, Unit-Tests, Continuous Integration und Continuous Delivery sowie Microservices-Plattformen wie RedHats OpenShift, Pivotals CloudFoundry oder Microsofts ServiceFabric. Operators (Ops) haben Logfiles und Diagramme. Und das war es so ziemlich.

In seiner Session bespricht er DevOps aus der Sicht der Operators und warum aus Sicht der Ops noch viel mehr in diesem Ansatz drin wäre. Dabei geht er unter anderem auf fehlende (Open-Source-)Tools und Dinge ein, die Entwickler tun könnten und sollten, um die nicht-codende Fraktion nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen.

is Tech Lead for Microservices and Azure in the Dynatrace Innovation Lab. Before joining Dynatrace, he worked as a lead software developer and architect – mainly on Java web applications – for about a decade. While he’s passionate about software architecture on his job, he loves spending time with family and friends, tinkering with his house, running and binge watching.