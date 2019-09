Der Psychotest für Java-Entwickler: Welches ist dein Javatar?

Welcher Entwickler steckt in dir?

Java-Entwickler sind längst mehr als Experten in einer Programmiersprache. In den letzten Jahren hat sich Java nahezu in allen Bereichen der IT breitgemacht. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Anforderungen an Java-Entwickler, je nachdem, ob sie nun Server-Anwendungen, Android-Apps, Webfrontends oder Machine-Learning-Applikationen bauen.

Die Bandbreite an Betätigungsfeldern für Profis auf der Java-Plattform ist riesig. Mit einem kleinen Augenzwinkern haben wir deshalb einmal 16 Entwickler-Typen karikiert, die Ihr so – oder so ähnlich – auch auf der W-JAX 2019 antreffen werdet 🙂

Welchem „Javatar“ auf der unteren Infografik fühlst du dich am nächsten?

Der JAX-o-MAT: Wo ordnest du dich ein?

Als kleine Hilfe zur Selbstfindung empfehlen wir unseren JAX-o-MAT: Klick dich durch den (natürlich wissenschaftlich nach höchsten Standards erarbeiteten) Psychotest und finde heraus, welcher Entwickler-Typ du wirklich bist. Du wirst überrascht sein!

16 Entwickler-Typen – die Infografik