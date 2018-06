Deep Learning für Echtzeit-Anwendungen mit TensorFlow, Deeplearning4j und H20

Im ersten Teil seiner Session erklärt Kai Wähner die Grundlagen von Deep Learning und stellt Open Source Frameworks wie TensorFlow, Deeplearning4j und H20 vor. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie man die erstellten Analystemodelle in skalierbare und geschäftskritische Echtzeit-Anwendungen deployen kann. Dabei setzt er auf Apache Kafka als Streaming-Plattform.

works as Technology Evangelist at Confluent. Kai’s main area of expertise lies within the fields of Big Data Analytics, Machine Learning, Integration, Microservices, Internet of Things, Streaming Analytics and Blockchain. He is regular speaker at international IT conferences such as JavaOne, O’Reilly Software Architecture or ApacheCon, writes articles for professional journals, and shares his experiences with new technologies on his blog (www.kai-waehner.de/blog). Contact and references: kontakt@kai-waehner.de / @KaiWaehner / www.kai-waehner.de