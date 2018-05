Datenzentrisch vs. domänenzentrisch: SQL, JPA, Hibernate, jOOQ im Vergleich

Selbst im Jahr 2018 gibt es noch hitzige Diskussionen darüber, wie man Daten richtig speichert und abfragt, wie Transaktionen und Domänen modelliert werden sollten. In Bezug auf das Java-Ökosystem werden SQL-zentrierte System oft als „Legacy“ oder veraltet angesehen, JPA-zentrierte Systeme hingegen als modern (oder vllt. eher Standard). Zieht man das Alter der Technologien in Betracht, dann ist das verständlich – aber ist es auch sinnvoll? Der SQL-Ansatz orientiert sich eher am Bulk Data Processing (OLAP), während beim JPA-Ansatz eher CRUD (OLTP) im Zentrum steht. SQL ist eher stateless, sessionless und ohne Nebeneffekte, JPA ist stateful, sessionful und imperativ. Diese und mehr Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten besprechen unsere Speaker in ihrem Talk.

Data-centric (SQL) or Domain-centric (JPA)? Or both? Let’s discuss! from JAX TV on Vimeo.

is the CEO of Hypersistence, and he also works as a Developer Advocate for the Hibernate project. He is passionate about enterprise systems, data access frameworks, and distributed systems. Vlad wrote hundreds of articles about Hibernate on his blog vladmihalcea.com, and he has a gold badge for the Hibernate, Java, and JPA tags on StackOverflow. Vlad is also the author of High-Performance Java Persistence: https://leanpub.com/high-performance-java-persistence.