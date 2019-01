DSGVO: Datenschutz in der Cloud mit Spring Cloud Vault

Seit der Einführung der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sehen sich Entwickler mit zahlreichen neuen Herausforderungen konfrontiert. Eine Herangehensweise, um seine Anwendungen datenschutzkonform zu speichern, ist Spring Cloud Vault. In seiner Session auf der JAX 2018 gibt Andreas Falk eine Einführung in Datenschutz mit Spring Cloud Vault und zeigt, wie man mit Spring Cloud Vault sowohl die Konfiguration absichern als auch sensible Anwendungsdaten sicher verschlüsselt speichern kann.

Im Mai 2018 trat die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft und löste damit das bis dahin geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab. Die neue Verordnung stellt mit „Data Privacy by Design“ und „Date Privacy by Default“ auch die Entwickler von Anwendungen vor neue Herausforderungen. In dieser Session zeigt Andreas Falk, wie man mit Spring Cloud Vault sowohl die Konfiguration absichern als auch sensible Anwendungsdaten sicher verschlüsselt speichern kann. Nach einer kurzen Einführung in das Projekt Vault wird anhand mehrerer Livedemos dargestellt, wie Spring Cloud Vault die Integration von Vault in die eigene Anwendung vereinfacht und dadurch deren Datenschutz entscheidend verbessern kann.

