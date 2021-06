Kostenfreies Webinar: Universale Datenplattform im Unternehmen – aber wie?

Andreas Kanngießer ist Jahrgang 1974. Seit 2009 entwickelt er als Teamleiter technische Infrastruktur die Data Center und die Hochverfügbarkeitsstrategie der LAND-DATA weiter. Im Fokus des 10 köpfigen Teams stehen dabei Betriebssicherheit und Verfügbarkeit, die kontinuierliche Weiterentwicklung Infrastruktur, um eine zukunftssichere und effiziente Lösung für die alle LAND-DATA Anwender zu liefern. Der Schwerpunkt von Andreas Kanngießer liegt in der Architektur, die in enger Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklungsstrategie fortgeschrieben wird. Am Ende sind Lösungen gefragt die production ready im 24*7 Betrieb bestehen. Persönliche Praxisthemen sind Netzwerk, Security, Speicher und Virtualisierung – „Das ist wichtig, um den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren.“ Zuvor arbeitete er viele Jahre im mittelständischen Systemhaus und konnte dort das IT-Geschäft in verschiedensten Kundenkonstellationen kennenlernen. Die gesammelten Erfahrungen fließen noch heute regelmäßig in das Tagesgeschäft ein.