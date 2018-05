Couchgespräch: Was bedeutet Exzellenz in der Software-Entwicklung?

Frank Düsterbeck und Thomas Much auf der JAX 2018

In den Couchgesprächen auf der JAX 2018 unterhalten sich IT-Profis über ein Thema ihrer Wahl. Den Anfang machen Frank Düsterbeck und Thomas Much, die im Rahmen des Agile Day der Frage nachgehen, was eigentlich Exzellenz in der Software-Entwicklung ausmacht.