Women in Tech: Neue Studie zeigt Auswirkungen des Pandemie-Jahrs

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben zahlreicher Menschen. Frauen in der Tech-Branche sind hier keine Ausnahme. Wie sich das Pandemie-Jahr 2020 auf die Gleichstellung und Belastung von Women in Tech ausgewirkt hat, zeigt der TrustRadius 2021 Women in Tech Report, über den wir mit Megan Headley gesprochen haben.

72 % der Frauen in der Tech-Branche haben bereits in einem Unternehmen gearbeitet, in dem die „Bro-Kultur“ allgegenwärtig ist. Die Mehrheit der Frauen ist in Geschäftsbesprechungen immer noch in der Minderheit. Die meisten Frauen in der Tech-Branche haben das Gefühl, dass sie härter arbeiten müssen als ihre Kollegen, um ihren Wert zu beweisen. Nimmt man noch die völlig neuen Herausforderungen hinzu, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind, dann ist die Situation für Frauen in der Tech-Branche heute sehr ernst.

Laut neuen Daten aus dem TrustRadius 2021 Women in Tech Report sind Frauen in der Tech-Branche unverhältnismäßig stark von der COVID-19-Krise betroffen. Wir haben Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius, gebeten, uns zu helfen, einige dieser Probleme zu verstehen.

Frage: Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung, vor der Frauen in der Tech-Branche derzeit stehen?

Megan Headley: Ich würde sagen, das ist die Work-Life-Balance. 57 % der Frauen fühlen sich im Moment aufgrund der Pandemie bei der Arbeit ausgebrannt, und wir waren ehrlich gesagt überrascht, dass diese Zahl nicht noch höher ist. (Zum Vergleich: 36 % der Männer fühlten sich genauso.)

Nachdem wir die Daten gesehen haben, denken wir, dass Burnout mit einigen der unverhältnismäßigen Auswirkungen der Pandemie zusammenhängt – die von Frauen verlangt hat, noch härter am Arbeitsplatz und zu Hause zu arbeiten, als sie es ohnehin schon taten. Frauen in der Tech-Branche machen jetzt mehr Überstunden und übernehmen mehr Verantwortung bei der Arbeit, zusätzlich zu der erhöhten Belastung durch Kinderbetreuung und Hausarbeit. Das ist eine Menge für jeden, um damit umzugehen.

Frage: Welche der neuen Statistiken im Women in Tech Report 2021 hat dich am meisten überrascht?

Headley: Wir waren überrascht, dass sich die Gleichstellung der Geschlechter im letzten Jahr nicht wirklich stark verändert hat.

Als wir unsere Community baten, sich zu diesem Thema zu äußern, dachten wir, haben wir eine Verschiebung in die eine oder andere Richtung erwartet. Aber es sieht so aus, als ob die Verlagerung zur Remote-Arbeit keinen großen Einfluss darauf hatte, wie Tech-Profis die Gleichstellung der Geschlechter in ihren Unternehmen wahrnehmen. Die meisten unserer Befragten (aller Geschlechter) gaben an, dass sich im letzten Jahr nichts geändert hat.

Es war auch überraschend zu sehen, dass die meisten Führungskräfte ebenfalls der Meinung sind, dass sich die Gleichstellung in ihren Unternehmen nicht verbessert hat. Führungskräfte befinden sich in einer einzigartigen Position, um Veränderungen zu schaffen. Wenn sie nicht energisch in diese Richtung handeln, ist es schwer vorstellbar, dass wir einen echten Fortschritt sehen werden.

Frage: Denkst du, dass Remote-Arbeit Frauen in der Tech-Branche geholfen hat?

Headley: Das hängt davon ab, wen man fragt! Unsere Community war ziemlich gespalten in der Frage, ob Remote-Arbeit einen positiven oder negativen Einfluss hat. 42 % der Frauen sagen „positiv“, 41 % „negativ“, und 17 % sagen, dass es keine Auswirkungen gab.

Wir können diese Ergebnisse aus verschiedenen Blickwinkeln interpretieren. Es ist möglich, dass der Wechsel zur Remote-Arbeit Frauen, die Kinder zu Hause betreuen, in eine unmögliche Situation gebracht hat. Frauen, die keine Kinder zu Hause haben, könnten mehr Vorteile durch das Home Office genossen haben.

Wir haben auch einen Unterschied in den Daten nach Abteilungen gesehen – 53 % der Frauen in technischen Jobs sagen, dass Remote-Arbeit positiv für Frauen in der IT war. Aber weniger Frauen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice stimmen dem zu. Wir sind uns nicht sicher, was dies darüber aussagt, wie es ist, in diesen Abteilungen während einer Pandemie zu arbeiten, aber es ist definitiv interessant.

Frage: Wir wissen, dass COVID-19 einen unverhältnismäßig negativen Einfluss auf Frauen hatte. Was zeigt deine Studie darüber, wie und warum dies geschah?

Headley: Als die Pandemie begann, befürchtete wohl jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt, dass sie ungleiche Auswirkungen auf marginalisierte Gruppen am Arbeitsplatz haben würde – einschließlich Frauen, nicht-binären Menschen, People of Color und Menschen mit Behinderungen. Unsere Daten zeigen, dass sich das zumindest für Frauen in der Tech-Branche bewahrheitet hat.

Wir haben herausgefunden, dass Frauen in der Tech-Branche fast doppelt so häufig ihren Job verloren haben oder aufgrund der Pandemie beurlaubt wurden. Es ist auch wahrscheinlicher, dass sie einen größeren Teil der Hausarbeit übernommen haben. 42 % der Frauen sagen, dass sie den größten Teil der Kinderbetreuung/Hausarbeit übernommen haben, als die Pandemie zuschlug, verglichen mit nur 11 % der Männer. Das bedeutet, dass mehr als zwei von fünf Frauen jetzt mit mehr Verantwortung im Haushalt zu kämpfen haben.

Zusätzlich zu den Herausforderungen, mit denen Frauen in der Tech-Branche bereits konfrontiert sind – einschließlich Sexismus, mangelnden Führungs- und Mentoring-Chancen und der Tatsache, dass sie zahlenmäßig stark unterlegen sind – können diese Probleme eine extreme Herausforderung darstellen.

Frage: Viele Unternehmen kämpfen mit der Frage, wie man mit diesen Herausforderungen umgehen sollte. Welchen praktischen Rat hast du für andere Führungskräfte, die sich schwer tun, zu helfen?

Headley: Die Arbeit an Diversität und Inklusion ist immer ein Prozess und man muss sich selbst und Ihr Unternehmen dafür einsetzen, dass das geschieht. Man muss sich dem verpflichten. Das ist der erste Schritt – es müssen aber auch die Führungskollegen und das gesamte Unternehmen mit an Bord sein, um Veränderungen zu schaffen.

Danach gibt es ein paar Dinge, die man tun kann. Die meisten der von uns befragten Frauen wollten, dass ihre Unternehmen mehr Frauen in Führungspositionen einstellen. Es ist also wichtig proaktiv sicherzustellen, dass man proaktiv weibliche Bewerber rekrutiert. Wenn man sich in erster Linie auf Empfehlungen verlässt (vor allem für höhere Positionen), sollte man überlegen, ob die Beschränkungen des eigenen Netzwerks zu einer Voreingenommenheit im Bewerberpool führen.

Es geht aber nicht nur um die Rekrutierung. Es geht auch darum, sicherzustellen, dass Frauen unterstützt und gestärkt werden, nachdem sie eingestellt wurden. Das hat viel mit einer fairen Bezahlung zu tun. Bei TrustRadius zum Beispiel hat unser Personalleiter ein unternehmensweites Gehaltsaudit durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle unsere Mitarbeiter fair bezahlt werden. Am Ende des Tages haben wir einige Gehaltsanpassungen vorgenommen, und das haben wir als eine große Chance gesehen.

Es gibt auch eine Menge, was man tun kann, um die Kultur im Unternehmen zu verbessern. Viele der Frauen in unserer Community wünschen sich, dass ihre Unternehmen ein Training zu unbewusster Voreingenommenheit absolvieren, das ist also ein praktischer Ansatzpunkt. Wir wissen auch, dass die „Bro-Kultur“ immer noch ein ernsthaftes Problem für die Mehrheit der Frauen in der Tech-Branche ist – besonders für die im Vertrieb und Marketing. Daher würde ich empfehlen, sich der Identifizierung und dem Umgang mit diesen Verhaltensweisen vor Ort zu widmen.

Man muss einfach Maßnahmen ergreifen. Viele Unternehmen geben eine öffentliche Erklärung ab (intern oder extern) und tun dann nichts, um eine Veränderung herbeizuführen. Wir müssen es besser machen und wir können es.

Um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, mit denen Frauen in der Tech-Branche konfrontiert sind (und wie man sie lösen kann), lesen Sie den vollständigen 2021 Women in Tech Report von TrustRadius.